Bilan Nintendo du premier trimestre fiscal 2021 : la Nintendo Switch en grande forme

Nintendo a communiqué ses derniers résultats financiers, couvrant les trois mois se terminant le 30 juin 2021 (du 1er avril 2021 au 30 juin 2021).

La Nintendo Switch a été expédiée à 4,45 millions au cours du trimestre (d’avril à juin), soit une baisse de 27% par rapport à l’année dernière. La Wii devrait être dépassée cette année (il reste 12,59 millions et la Switch OLED arrive). Le modèle Nintendo Switch Lite représente 26% du total des ventes de la Switch avec environ 1,14 millions de consoles au cours du dernier trimestre, contre 3,31 millions pour la console classique.

Sur la période, Nintendo a distribué 45,79 millions de jeux (tiers compris) (-11%).



New Pokémon Snap est la meilleure vente avec 2,07 millions d’exemplaires écoulés, sans compter le Japon puisque le jeu est édité par la Pokémon Company au Japon et non par Nintendo, d’où l’absence du Japon dans les chiffres. Pokémon Snap N64 avait atteint 3,63 millions. Mario Kart 8 Deluxe a ajouté 1,69 million d’unités supplémentaires ce trimestre, ce qui porte ses ventes totales à 37,08 millions. Le jeu n’a besoin que de 0,3 million d’unités pour rattraper Mario Kart Wii (37,38 millions d’unités) et devenir le jeu le plus vendu de la série, enfin.

Mario Golf Super Rush a fait 1,34 million. Il dépasse déjà l’épisode GC (1,27 M) ainsi que les épisodes GB, GBA et 3DS (aucun n’avait atteint le million). Le tout, en cinq jours (fin de la période le 30 juin) ! L’opus N64 a du déjà être dépassé de loin.

Mario Golf (N64) – 1.47 million

Mario Golf Super Rush (Switch) – 1.34 million

Mario Golf: Toadstool Tour (GameCube) – 1.27 million

Mario Golf: Advance Tour (GBA) – 0.53 million

Mario Golf: World Tour (3DS) – 0.49 million

Mario Golf (GBC) – 0.22 million

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est à 6,68 millions et a donc dépassé les ventes de la version originale sur Wii U (5,87 millions), c’était le deuxieme titre le plus vendu de la Wii U. Miitopia est à 1,04 million et a déjà surement battu le premier opus de cette jeune série (démarée sur 3DS), qui était à 1,18 million d’exemplaires en trois ans.



Au top des ventes des jeux sur Nintendo Switch, Animal Crossing New Horizons est toujours deuxieme mais fonce à pas de géant sur Mario Kart 8 Deluxe.

La point sur les chiffres de ventes à jours (au 30 juin) :

Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 millions

Animal Crossing: New Horizons – 33.89 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 24.77 millions

Zelda: Breath of the Wild – 23.20 millions

Pokemon Sword/Shield – 21.85 millions

Super Mario Odyssey – 21.40 millions

Super Mario Party – 15.72 millions

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 13.57 milions

Splatoon 2 – 12.45 millions

Ring Fit Adventure – 11.26 millions

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6.68 millions

New Pokemon Snap – 2.07 millions

Mario Golf: Super Rush – 1.34 millions

Miitopia – 1.04 millions

Et comme souvent, on a le droit à un planning souvent pauvre pour les prochaines sorties annoncées:

Bayonetta 3 – TBA

Metroid Prime 4 (temp.) – TBA

Splatoon 3 – 2022

Project Triangle Strategy (temp.) – 2022 (US & EU)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – 2022 (Japon)

The sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild (temp.) – 2022

Shin Megami Tensei V – 12 novembre 2021 (EU uniquement)

Pokemon Brilliant Diamond – 19 novembre 2021

Pokemon Perle brillante – 19 novembre 2021

Advance Wars 1+2 : Reboot Camp – 3 décembre 2021

Pokemon Legends : Arceus – 28 janvier 2022

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD – 16 juillet 2021

WarioWare : Get It Together ! – 10 septembre 2021

Metroid Dread – 8 octobre 2021

Mario Party : Superstars – 29 octobre 2021



Modèle OLED de la Nintendo Switch – 8 octobre 2021

