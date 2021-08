Toutes les annonces Nintendo Switch de l’event All Aksys

On commence avec 4 Otome :

Lover Pretend

Paradigm Paradox

Kimi wa Yukima ni Koinegau

Piofiore: Episodio 1926

D’autres jeux à venir seront présentés lors de l’événement :

RICO London (NSW, PS4™, Xbox One/Automne 2021)

RICO London est un jeu de tir coopératif explosif et effréné. Frayez-vous un passage jusqu’au sommet d’un gratte-ciel grouillant de gangsters d’East End, seul(e) ou à deux. Enfoncez les portes, évitez les balles et enrichissez votre arsenal avec les armes de vos ennemis.

Londres, réveillon de la Saint-Sylvestre 1999. Tandis que tout le monde s’apprête à faire la fête, la police métropolitaine faite des heures supplémentaires. L’inspectrice Redfern assiste au déchargement d’armes destinées à du trafic au pied d’un gratte-ciel. Sans l’accord de ses supérieurs ni l’appui de ses collègues, Redfern prépare son entrée fracassante dans le nouveau millénaire. RICO London est un jeu de tir coopératif explosif et effréné. Frayez-vous un passage jusqu’au sommet d’un gratte-ciel grouillant de gangsters d’East End, seul(e) ou à deux. Enfoncez les portes, évitez les balles et enrichissez votre arsenal avec les armes de vos ennemis. Vous devez atteindre le sommet coûte que coûte. Des enjeux qui crèvent le plafond. Grimpez les étages d’un immeuble infesté de dangereux gangsters et éliminez des ennemis toujours plus forts. Plus vous montez, plus le jeu en vaudra la chandelle. Gros calibre. Les trois chargeurs de 9 mm que vous avez apportés ne suffiront jamais à passer le premier étage. Sélectionnez l’arme adaptée au moment parmi votre arsenal toujours plus varié pour éliminer vos ennemis. Les avantages du métier. Personnalisez votre équipement à l’aide de différentes compétences et améliorations. Perfectionnez-vous tout au long de la nuit. Double peine. Ce ne serait pas un jeu coopératif sans partenaire à vos côtés. Faites appel à un binôme en local ou en ligne. Vous seuls pouvez éliminer cette horde de gangsters, et il n’y a qu’une façon de le faire : en enfonçant les portes et en tirant sur tout ce qui bouge !

Olympia Soirée (NSW/ 9 septembre 2021)

Rétablissez la lumière dans un monde privé de soleil Dernière survivante de son clan, Olympia se rend sur l’île de Tenguu pour accomplir un rituel visant à faire réapparaître le soleil. Les chefs des différents districts dirigent une société basée sur un sysème rigide de classes. Capable de se rendre d’un district à l’autre, Olympia découvre les points forts et les points faibles de chacun d’entre eux. Elle cherche un partenaire pour l’aider à instaurer l’unité sur ce territoire en péril.

Undernauts : Labyrinthe of Yomi (PS4™, Xbox One, NSW, PC/28 octobre 2021 ; PS5™/2022)

Tokyo, 1979. Lorsqu’une structure massive et mystérieuse sort soudainement du sol, le gouvernement envoie une équipe pour enquêter. Vous avez été sélectionné pour rejoindre un groupe d’élite d’explorateurs souterrains employés par la société Cassandra. Malheureusement, vous n’êtes pas le seul à fouiller ces cavernes. Des monstres terrifiants se cachent dans l’ombre. De dangereux criminels sont à la recherche de ressources. Un grand nombre de personnes sont portées disparues. Le test de vos capacités de survie commence maintenant…

Dairoku : Agents of Sakuratani (NSW/Décembre 2, 2021)

Pups & Purrs Animal Hospital (NSW/11 novembre, 2021)

Devenez le meilleur vétérinaire de tous les temps ! Ces adorables animaux de compagnie ne se sentent pas bien, alors donnons-leur les soins dont ils ont besoin ! Pups & Purrs Animal Hospital est un jeu de simulation dans lequel vous pouvez avoir un travail de rêve en prenant soin d’amis mignons et en peluche.

Variable Barricade (NSW/Février 2022)

Membre d’une famille prestigieuse et héritière d’une fortune, Hibari apprend que son excentrique grand-père est déterminé à lui trouver un mari. Il s’arrange pour la loger dans une luxueuse villa avec quatre beaux célibataires triés sur le volet et son majordome privé. Tandis que ses prétendants tentent de gagner sa main par tous les moyens, Hibari endure des épreuves et des tentations quotidiennes sans fin. Le grand-père a-t-il mal choisi, ou ces hommes sont-ils plus intéressants qu’il n’y paraît ? À travers tout cela, Hibari a deux objectifs importants : effrayer chacun de ces candidats au mariage et refuser absolument de tomber amoureux.

Blazing Strike (PS4™, PS5™, NSW, PC/2022)

Inspiré par les séries classiques de jeux de combat sur arcade des grands noms de l’industrie tels que Capcom et SNK, le prochain jeu de combat en 2D du développeur RareBreed Makes Games is Blazing Strike évoque l’excitation et la nostalgie des pionniers du genre 2D pixel art tout en incorporant un système de jeu unique aux mécanismes modernes.