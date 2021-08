Les costumes Zelda et Samus Aran absents de Project Zero 5 sur Nintendo Switch

Décidément, la nouvelle version Nintendo Switch de Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (Fatal Frame : Maiden of Black Water aux USA) fait surtout parler d’elle pour les mauvaises nouvelles. Il y a peu, on avait eu la confirmation d’une version physique uniquement au Japon (voir par ici), aujourd’hui, c’est une autre mauvaise nouvelle, attendue, qu’on apprend.

Lorsque Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires est sorti sur Wii U, il était accompagné de quelques costumes spéciaux. Les joueurs pouvaient se déguiser en Zero Suit Samus et en Princesse Zelda. Avec l’annonce sur Nintendo Switch, on pouvait demandés si ces costumes Nintendo allaient revenir. Malheureusement, Koei Tecmo confirme leur absence directement sur son site web.

Mais, Fatal Frame : Maiden of Black Water disposera de nouveaux costumes pour sa sortie sur Switch. Il s’agit notamment de l’ensemble punk de Yuri, de l’ensemble gothique mignon (noir), du maillot de bain (bleu) et de la combinaison de triathlon, ainsi que de la tenue Miku Hinasaki (la tourmentée) de Miu, de l’ensemble gothique mignon (blanc), du maillot de bain (jaune) et du maillot de bain (rose), et de la tenue de marié de Ren. Un bonus d’achat anticipé est également prévu, avec une tenue et un chapeau inspirés de Ryza de l’Atelier Ryza.