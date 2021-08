Project Zero 5 uniquement sur l’eShop en Europe… mais pas au Japon

Les récentes bandes-annonces de la nouvelle version Nintendo Switch de Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (Fatal Frame : Maiden of Black Water aux USA) ont laissé entendre que le jeu serait uniquement disponible en version numérique chez nous et aux Etats-Unis. Nintendoeverything.com a contacté Koei Tecmo et confirme la mauvaise nouvelle. Une version physique n’est pas prévue pour l’Amérique du Nord ou l’Europe.

Par contre, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (Fatal Frame : Maiden of Black Water aux USA) aura une sortie physique au Japon et en version Asia. Il semblerait également que le Français soit pris en charge (mais information à confirmer). La langue anglaise est elle bien confirmée, comme pour Ninja Gaiden : Master Collection, qui n’était disponible qu’en version numérique en Occident, mais dont les versions physiques étaient disponibles dans d’autres régions.

Cela rappel la distribution originale (et ratée) de Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires lors de sa sortie sur Wii U à l’époque. Disponible en physique uniquement en version collector (et en quantité très limitée), le jeu était surtout sortie en Free2Start sur l’eShop. On pouvait faire le premier chapitre gratuitement et payer pour avoir la suite.

Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (Fatal Frame : Maiden of Black Water aux USA) sortira sur l’eShop le 28 octobre prochain en Europe, et en Français.

Retrouvez toute l’horreur du jeu original PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES agrémenté de visuels retravaillés, de nouveaux costumes et d’un mode photo. L’aventure principale consiste en trois histoires interconnectées qui amèneront le joueur à lever le voile sur l’horrible vérité cachée derrière une récente série de morts tragiques survenues dans une forêt à l’histoire terrible. Incarnez l’un des trois personnages armé de la Camera Obscura et doté de la capacité à voir les ombres des disparus. Le jeu vous emmène pour une aventure à vous glacer le sang où vous aurez à parcourir des lieux inhospitaliers comme les ruines d’une étrange auberge, un sanctuaire peuplé de poupées à taille humaine ou encore un lac rempli de prêtresses mortes. Chaque endroit dans le jeu est connecté par un flux d’eau traversant la montagne. Cette eau anciennement bénite est liée au mystère le plus horrifiant de tous : l’histoire des morts et des ténèbres du Mont Hikami.