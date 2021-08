Boomerang X (Nintendo Switch) – Le test

Avec Boomerang X, Devolver nous propose un nouveau jeu au concept original qui sent bon le jeu indé. Le jeu développé par le studio américain Dang! A t il fait boom dans notre esprit ?

Le naufragé

Dans Boomerang X, vous incarnez un personnage qui vient de s’échouer sur une plage après avoir vu son bateau faire naufrage à la suite d’une tempête. Tout heureux d’être en vie et encore étourdi par ce qui vient de vous arriver, vous avancez prudemment dans un environnement paradisiaque rempli d’arbre et de verdure. Très vite, vous découvrez ce qui ressemble à un temple. Au milieu, un étrange boomerang attend son nouveau propriétaire : vous. Ce boomerang n’est pas ordinaire, vous allez vite vous en rendre compte, car sans lui, vous ne ressortirez pas vivant de votre aventure.

Un FPS au concept original

Ce décor paradisiaque cache bien son jeu. De nombreuses créatures très dangereuses ne demandent qu’a vous dévorer tout cru. Heureusement, votre boomerang n’est pas un simple jouet. Vous pourrez éliminer vos ennemis à l’aide de ses côtés tranchants et de ses pouvoirs dévastateurs.

Quels pouvoirs ? Eh bien, le plus important n’est autre que le pouvoir de se téléporter directement à l’endroit où se trouve votre arme de jet. Votre boomerang reviendra toujours dans vos mains. Et plus vous avancerez dans le jeu, plus vous obtiendrez de nouvelles capacités. Par exemple, le tir à fragmentation pourra vous aider à éliminer plusieurs ennemis d’un seul coup. Vous pourrez aussi lancer un tir mortel si l’ennemi ne possède pas de bouclier. Ces deux derniers pouvoirs ne seront accessibles que si vous avez réussi à tuer plusieurs créatures d’un coup avec votre boomerang. Et ce ne sera pas souvent facile, car parfois, vous serez submergé par les ennemis. De plus, la vue à la première personne rend parfois la vision des ennemis compliquée. Mais un autre pouvoir vous sera très utile pour remédier à cela : le pouvoir de ralentir le temps. Cela permet de faire le point sur la position des adversaires et de repérer les objectifs de l’arène.

Objectifs ? Arène ? Oui, dans Boomerang X, vous enchaînerez les arènes fermées, souvent très verticales. Pour tirer profit de l’environnement, il vous faudra souvent prendre de la hauteur, sous peine d’être submergé par les ennemis et de ne pas pouvoir voir ceux qui sont les objectifs de l’arène. Car pour réussir un niveau (ou une arène donc), il ne sera pas nécessaire d’anéantir tous les ennemis. Il suffira d’éliminer les créatures possédant une icône jaune au-dessus de leur tête dans chacune des vagues successives auxquelles vous ferez face.

C’est nerveux, très nerveux !

Les différents pouvoirs et le nombre important d’ennemis rendent le jeu extrêmement nerveux. Il nous est régulièrement arrivé de paniquer en voyant tous les ennemis autour de nous. Cela est très plaisant, car on rentre très facilement dans l’excitation et l’envie de terminer l’arène. Heureusement, entre chaque niveau, des petites séquences de plateforme faîtes de couloirs plus ou moins intéressants viennent ralentir un peu le rythme et nous apprendre comment utiliser notre capacité nouvellement acquise. Et si ce n’est pas une capacité, ce sera une vie supplémentaire qui vous sera donnée. D’ailleurs, pour récupérer une vie, il faudra trouver les rares emplacements rouges dans l’arène. Certains ne sont pas faciles à atteindre, surtout quand les ennemis vous pourchassent. De plus, vous serez constamment dans les airs afin de pouvoir atteindre les points faibles d’ennemis plus coriaces. Car si les créatures basiques du jeu se tuent d’un simple lancer, d’autres devront être touchées à un endroit bien précis. Bref, tout cela rend le jeu très dynamique et vous n’aurez pas le temps d’admirer le monde qui vous entoure.

Visuellement réussi

Le monde qui vous entoure, parlons-en ! Les arènes se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Tantôt jungle, tantôt arène romaine ou encore château en ruine, l’environnement arrive bien à se renouveler sous nos yeux.

Au niveau des graphismes, c’est là aussi plutôt réussi. Remplies de couleurs et parfois d’effets de lumière, nous avons les yeux qui pétillent manette en main.

Et si vous accompagnez cela par une musique qui nous fait bien palpiter le cœur, alors vous aurez du mal à lâcher votre manette.

Trop nerveux ?

Le jeu est nerveux, on l’a déjà dit. Mais parfois, cela devient insoutenable à cause de la difficulté grandissante du jeu. Il faudra vous y reprendre souvent à plusieurs fois pour finir une arène. Pour voir le bout de l’aventure, vous devrez maîtriser les capacités de votre personnage en alternant le ralentissement du temps, la téléportation et les attaques spéciales. Finalement, on prend un plaisir immense à réussir à venir à bout d’une arène, car la plupart d’entre elles sont de vrais défis.

Un petit manque scénaristique

Le jeu est beau, le son haletant, le gameplay original, simple mais difficile à maîtriser. Alors, que peut on reprocher à Boomerang X ? De notre point de vue, il aurait été fort sympathique d’avoir une véritable histoire qui justifie l’univers et l’aventure de notre personnage. Car à part rencontrer un mille-pattes géant qui nous apprendra quelques informations, nous resterons beaucoup dans le flou et dans l’interrogation.

Enfin, au rayon des bémols, notez que vous finirez le jeu en environ 5 heures. Si vous arrivez à cette belle prouesse, vous pourrez alors jouer au New Game Plus qui est un mode de jeu avec des ennemis plus forts.