Gang Beasts, le hit indé à la physique loufoque, arrive sur Switch au format physique en décembre

Sheffield, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 11 août 2021 : Skybound Games, Boneloaf et Just For Games ont la joie d’annoncer que Gang Beasts, le jeu multijoueur populaire basé sur la physique où vous attrapez, frappez, poussez, tirez et lancez vos amis à leur perte, sortira sur Nintendo Switch en édition physique le 7 décembre 2021.

Après plusieurs années de combats sur plusieurs plateformes, Gang Beasts arrive enfin sur Nintendo Switch avec 21 niveaux périlleux, des centaines de costumes colorés à personnaliser et plusieurs modes de jeu multijoueurs en sans-fil local et en ligne.

« La Nintendo Switch est une plateforme que nous souhaitions soutenir depuis son annonce« , a déclaré Michael Brown de Boneloaf, créateurs et éditeurs de Gang Beasts. « Les consoles Nintendo ont toujours proposé des party-games multijoueurs locaux amusants, et voir Gang Beasts sur Switch et entendre nos petits bonshommes glousser quand quelque chose d’horrible leur arrive, c’est un rêve qui devient réalité !«

Boneloaf s’est associé à Skybound Games pour sortir cette édition physique de Gang Beasts sur Nintendo Switch, qui comprendra une feuille d’autocollants à collectionner aléatoire et exclusive, distribuée en magasins par Just For Games en fin d’année, disponible dès le 7 décembre.

Plus de détails sur cette édition physique, y compris les prix et les informations sur les précommandes, seront annoncés à une date ultérieure.

Gang Beasts sortira le 7 décembre 2021 en version physique sur Nintendo Switch.

À propos de Gang Beasts :

Gang Beasts est un party-game amusant où les joueurs vont devoir se battre sans aucune règles dans des environnements complètement loufoques ! Les héros, fait de gélatine, auront le droit à tous les coups possibles et inimaginables pour être le dernier en vie… Le tout, avec une physique surréaliste pour rendre les combats épiques et à mourir de rire à coup sûr !

Caractéristiques principales :