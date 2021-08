FORECLOSED est désormais disponible sur Nintendo Switch

Plongez dans une esthétique élégante, inspirée des bandes dessinées, en luttant contre la bureaucratie déshumanisée qui vous a volé votre identité !

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 12 août 2021 – Que feriez-vous si votre identité était volée ? Merge Games, Antab Studio et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie du jeu de tir futuriste narratif FORECLOSED. Combinant une esthétique de bande dessinée élégante et une action cyberpunk trépidante, FORECLOSED est maintenant disponible en version physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Suivez l’histoire d’Evan Kapnos dans ce jeu épuré aux allures de bande dessinée, alors qu’il tente de dénouer la conspiration derrière la saisie de son identité. Qui en est responsable, et pourquoi ?

FORECLOSED sera l’une des premières sorties de Merge Games sur PS5 et Xbox Series X, affichant de magnifiques graphismes en 4K à 60 images par seconde.

À propos de FORECLOSED :

FORECLOSED est un jeu d’action-aventure conduit par la narration dans un monde cyberpunk rempli d’action, de suspens et d’améliorations cybernétiques expérimentales. Suivez l’histoire d’Evan Kapnos, récemment dépossédé de son identité, son travail, et de son accès à la blockchain de la ville grâce aux implants dans son cerveau. Il doit maintenant s’enfuir avant que son identité et ses implants ne soient vendus aux enchères.

FORECLOSED combine la jouabilité du jeu vidéo et l’esthétique visuelle élégante de la bande-dessinée. Du gameplay aux cinématiques, tout le jeu est vécu dans le cadre stylisé d’un roman graphique. Plein écran et perspectives de cases de comics sont alternés de façon fluide au fil de votre progression dans les environnements Cyberpunk de FORECLOSED, dévoilant une palpitante histoire de conspiration. Les cinématiques sont également interactives, et permettent une transition fluide entre les différents styles de jeu.

Caractéristiques de FORECLOSED :