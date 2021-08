The Bloody Beetroots signe la bande-son de RiMS Racing avec des morceaux inédits !

Lesquin, le 12 août 2021 – NACON et RaceWard Studio sont heureux de dévoiler la quatrième et dernière vidéo du journal des développeurs du jeu RiMS Racing, un concept inédit de simulation de moto, disponible le 19 août prochain sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Cette nouvelle vidéo met en lumière l’audio spécifique du jeu, retransmis de façon à offrir une immersion totale aux joueurs. Enregistrés en conditions réelles de courses, les composants audio sont caractéristiques de chaque action de conduite, et diffèrent en fonction de l’angle de vue sélectionnée par le joueur.

La bande-son dynamique est signée de l’artiste The Bloody Beetroots, avec des morceaux originaux spécialement créés pour le jeu. Formé par Sir Bob Cornelius Rifo, The Bloody Beetroots a produit de nombreux titres en collaboration avec des artistes célèbres : Tommy Lee, Paul McCartney ou encore Steve Aoki. Les six morceaux de la bande originale du jeu sont des titres exclusifs qui sortiront à l’automne prochain sous forme d’EP et qui contribuent à offrir une expérience pleine d’adrénaline aux joueurs !

Liste complète des titres inclus dans RiMS Racing :

– Rocksteady – 100,000 Prophets – Blow (Exclu) – Cornelius – Mork – Bleeding (Exclu) – The Source – Definition of House Music – Easy (Exclu) – Reactivated – Heavy – Ezekiel (Exclu) – Butter – Elevate – Ready Player One (Exclu) – Saint Bass City Rockers – Bully (Exclu)

La collaboration avec The Bloody Beetroots ne s’arrête pas à la bande son puisque les joueurs pourront également incarner Sir Bob Cornelius Rifo directement dans le jeu grâce au DLC « The Bloody Beetroots Specials » qui intègre une livrée de moto pour la Ducati Panigale V4R ainsi qu’une tenue complète à son image réalisée en collaboration avec Dainese.

Découvrez la nouvelle vidéo du journal des développeurs sur YouTube :

RaceWard et NACON vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 15h pour une nouvelle vidéo du journal des développeurs de RiMS Racing.

RiMS Racing sera disponible le 19 août 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.