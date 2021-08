Top des ventes de la semaine au Japon: Zelda garde le cap

Voici le top des ventes de la semaine (du 02 août – 08 août 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Cette semaine a été assez peu mouvementée avec pas une seule sortie dans le Top 10 Software, et à peine 15 000 exemplaires vendus pour le jeu le plus vendu. Et c’est Minecraft qui est la par on ne sait quel miracle. Bonne nouvelle, retour en stock pour Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

01./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 14.912 / 2.102.413 (+7%)

02./02. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD <ADV> (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 13.873 / 234.224 (-25%)

03./05. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi # <ADV> (Neos) {2021.07.15} (¥5.982) – 13.798 / 156.274 (+12%)

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.615 / 3.958.065 (+11%)

05./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.282 / 2.734.231 (+5%)

06./11. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 10.927 / 2.300.976 (+19%)

07./09. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin <RPG> (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 10.135 / 205.463 (+6%)

08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.978 / 4.367.573 (+5%)

09./13. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam <SPT> (Konami) {2021.07.08} (¥6.980) – 8.950 / 159.492 (+5%)

10./08. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 8.925 / 200.100 (-9%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont légèrement augmenté avec 72 773 consoles vendues. L’effet de l’annonce du modele OLED ne semble pas, pour le moment, imapcter un été clame mais vendeur pour la console hybride de Nintendo.