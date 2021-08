Greak: Memories of Azur (Nintendo Switch) – Le test

Greak: Memories of Azur est un jeu solo dans lequel vous incarnez trois enfants que vous pourrez contrôler en même temps ou de manière individuelle. Vous allez parcourir les terres d’Azur, le monde d’origine de vos personnages, qui est entièrement dessiné à la main. En effet, Azur est en guerre : les Courines, la race de vos personnages, luttent contre l’invasion des Urlags.

Azur, Courines, Urlags : on plante le décor !

Au lancement du jeu, une magnifique cinématique vous présente les personnages et l’histoire du peuple d’Azur, les Courines. Pour faire simple, les Courines sont un peuple bienveillant qui prend soin du royaume d’Azur et de la nature, mais un jour les Urlags ont envahi Azur en maltraitant la nature. Malheureusement, les Courines n’ont pas su résister et les survivants tentent aujourd’hui de s’exiler vers une nouvelle terre.

Nous allons suivre Greak, le personnage principal qui est à la recherche de sa sœur Adara et de son frère Raydel. Tout en cherchant sa famille, Greak va aider un camp de réfugiés Courines à construire un aéronef dans l’espoir de partir vers un autre pays avec eux lorsqu’il aura retrouvé sa sœur et son frère.

Voilà, l’histoire est posée, il ne vous reste plus qu’à partir explorer ce monde labyrinthique qui est loin d’être hospitalier.

Un univers 2D particulièrement inhospitalier

Chaque partie du monde que vous allez parcourir est magnifiquement dessinée à la main et contient une multitude de détails. Bien que chaque paysage reflète la désolation causée par la guerre entre Courines et Urlags, il reste agréable à regarder et à parcourir. Loin d’être vide, chaque zone regorge de détails, de puzzles et bien sûr de monstres.

Parcourir le monde d’Azur vous demandera beaucoup de réflexes et d’attention pour éviter les pièges et tuer les monstres ; d’agilité pour sauter de plateforme en plateforme et enfin de réflexion pour venir à bout des quelques puzzles qui vous bloquent la route.

Au départ seul avec pour seul personnage Greak, certaines zones ne seront pas accessibles. L’arrivée d’Adara vous ouvrira l’accès à de nouvelles zones, soit par ses capacités soit par la résolution d’énigmes. Tout comme l’arrivée du grand frère Raydel.

La musique qui vous accompagne est de type orchestral et est très belle et agréable. Pour en profiter lors de votre exploration, assurez-vous d’avoir au moins deux points de vie sur les quatre dont dispose chacun de vos personnages sinon la musique se coupe. C’est très pratique pour vous avertir que vous devez vous soigner en mangeant quelque chose ou bien être sur vos gardes. De plus, vous entendrez les battements de cœur de votre personnage pour bien vous signaler qu’il souffre. Les bruitages sont aussi d’excellentes qualités que ce soit pour les capacités, pour les dégâts ou les bruits d’ambiance liés à l’environnement.

Trois personnages : trois gameplays

Le gameplay de Greak: Memories of Azur est assez basique. Chaque personnage peut sauter, attaquer et esquiver. Chacune des touches des manettes Switch, Joy-Con ou manette pro, est utilisée et entièrement paramétrable pour un confort de gameplay optimal.

Vous pourrez faire agir les personnages tous en même temps en maintenant une gâchette enfoncée ou individuellement. Chaque personnage possède ses propres capacités, ainsi Greak est un épéiste rapide sans bouclier, Adara une mage et Raydel un épéiste avec bouclier.

Utilisez tous les personnages en même temps est assez sympathique, car vous ferez de plus gros dégâts, mais vous manquerez de précision et risqueriez plus facilement de tomber dans un ravin ou d’être blessé par un monstre. En effet, ils n’ont pas tous la même agilité et donc la même vitesse de déplacement et auront un léger décalage qui pourra être avantageux ou au contraire handicapant. À chaque joueur d’adapter son style de jeu : laisser la mage un peu en retrait peut parfois être utile, car elle peut attaquer de loin.

De manière générale, le gameplay est agréable et précis. Chaque zone du jeu est justement dosée entre agilité de déplacement entre plateformes, énigme à résoudre, monstre à tuer ou boss à éliminer. Les combats sont dynamiques et le gameplay addictif.

La difficulté est présente dès le début du jeu et augmente progressivement au fil de votre avancée. En effet, vos personnages ne disposent que de 4 points de vie et si l’un d’eux meurt, c’est le game over. Vous devez donc bien faire attention à la vie des membres de votre équipe. De plus, au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu de nouveaux ennemis feront leurs apparitions vous demandant de plus en plus de dextérité dans l’utilisation des compétences de vos personnages.

Afin de compenser cette difficulté grandissante, Greak pourra apprendre quelques nouvelles capacités via des quêtes et vous pourrez équiper des items bonus à chacun des personnages : par exemple, Adara pourra bénéficier d’une réduction du coût de la mana de ses sorts grâce à une amulette. Ces items d’améliorations sont en vente chez des marchands ou cachées çà et là dans les zones du jeu.

Un scénario au service du jeu

Le scénario proposé dans le jeu est touchant par ce groupe de frères et sœurs qui sont unis et qui vont tout faire pour se retrouver. L’ambiance menaçante créée par le conflit avec les Urlags est aussi parfaitement intégrée et donne encore plus de sens au jeu. L’univers est cohérent et la présence du refuge comme campement avec la construction de l’aéronef offre une fin toute trouvée, mais le joueur se pose forcément la question d’attaquer les Urlags pour libérer son monde. Entre fuite ou combat de la dernière chance, il vous faudra finir le jeu pour le savoir.

Le jeu propose une bonne durée de vie et un gameplay addictif et dynamique qui vous entraînera au fin fond du royaume d’Azur. Les seuls reproches que nous pourrions lui faire son l’absence de carte et les textes écris un peu petit en mode portable.