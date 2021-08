Life is Strange : True Colors également retardé sur Nintendo Switch

L’équipe de Life is Strange a annoncé hier soir que la collection Life is Strange : Remastered Collection a été retardé sur toutes les plates-formes pour une sortie début de 2022.

Ils ont aussi annoncé que le nouveau jeu Life is Strange, Life is Strange : True Colors arrivera en retard sur la console Nintendo Switch. Ils prévoyaient de sortir le troisième opus de la franchise sur Switch le 10 septembre, mais finalement, ils annonceront une nouvelle date de sortie bientôt. Cependant, Life is Strange : True Colors est toujours prévu pour cette année.

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.

We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year.

Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks!

— Life is Strange (@LifeIsStrange) August 12, 2021