La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

2064: Read Only Memories Integral – $10.32 (prix de base: $20.64)

AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

Agatha Knife – $5.99 (prix de base: $11.99)

Aggelos – $2.99 (prix de base: $14.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $6.99 (prix de base: $24.99)

Among Us – $4.00 (prix de base: $5.00)

Anodyne 2: Return to Dust – $13.99 (prix de base: $19.99)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $14.99 (prix de base: $39.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.24 (prix de base: $16.99)

Black Bird – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Boomerang Fu – $5.99 (prix de base: $14.99)

Brawlout – $7.99 (prix de base: $19.99)

Brigandine: The Legend of Runersia – $34.99 (prix de base: $49.99)

Cat Quest – $6.49 (prix de base: $12.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Child of Light + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base: $29.99)

Colossus Down – $11.69 (prix de base: $17.99)

Creature in the Well – $7.49 (prix de base: $14.99)

Crysis Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Curious Expedition – $7.49 (prix de base: $14.99)

Cytus Alpha – $24.99 (prix de base: $49.99)

Dandy Dungeon – $9.49 (prix de base: $18.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Defunct – $1.99 (prix de base: $14.99)

Descenders – $12.49 (prix de base: $24.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $39.99)

Doom Eternal – $29.99 (prix de base: $59.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Evergate – $6.69 (prix de base: $9.99)

Fairune Collection – $4.99 (prix de base: $9.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base: $39.99)

Fallen Legion Revenants – $29.99 (prix de base: $39.99)

Figment – $2.59 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Football Manager 2021 Touch – $15.99 (prix de base: $39.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Fuze4 Nintendo Switch – $13.39 (prix de base: $19.99)

Giga Wrecker Alt. – $9.99 (prix de base: $24.99)

God Wars: The Complete Legend – $9.99 (prix de base: $39.99)

GRIP – $7.19 (prix de base: $39.99)

Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

Hover – $7.49 (prix de base: $24.99)

Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base: $19.99)

Immortals Fenyx Rising – $23.99 (prix de base: $59.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Kamiko – $2.49 (prix de base: $4.99)

Kemono Friends Picross – $7.99 (prix de base: $9.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $5.99 (prix de base: $19.99)

Langrisser I & II – $24.99 (prix de base: $49.99)

Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99)

Mad Rat Dead – $29.99 (prix de base: $39.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

MechaNika – $2.99 (prix de base: $5.99)

Mechstermination Force – $2.39 (prix de base: $11.99)

Metro 2033 Redux – $8.74 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $8.74 (prix de base: $24.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Muse Dash – $19.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

Nexomon: Extinction – $13.39 (prix de base: $19.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

OPUS: Rocket of Whispers – $4.49 (prix de base: $8.99)

OPUS: The Day We Found Earth – $2.50 (prix de base: $5.00)

Party Golf – $1.99 (prix de base: $15.00)

Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base: $39.99)

Picross Lord of the Nazarick – $7.99 (prix de base: $9.99)

Picross S – $6.39 (prix de base: $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base: $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base: $9.99)

Picross S4 – $7.99 (prix de base: $9.99)

Picross S5 – $7.99 (prix de base: $9.99)

PictoQuest – $4.99 (prix de base: $9.99)

Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Prinny: Can I Really Be the Hero? – $13.99 (prix de base: $19.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base: $39.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $7.49 (prix de base: $29.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

RICO – $7.99 (prix de base: $19.99)

RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

RPG Maker MV – $29.99 (prix de base: $49.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $13.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $13.99 (prix de base: $39.99)

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisted – $39.99 (prix de base: $49.99)

ScourgeBringer – $11.99 (prix de base: $16.99)

Screencheat: Unplugged – $2.07 (prix de base: $12.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

SmileBasic 4 – $16.74 (prix de base: $24.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Super Punch Patrol – $1.99 (prix de base: $4.99)

Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Last Campfire – $5.99 (prix de base: $14.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $47.99 (prix de base: $59.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Lost Child – $9.99 (prix de base: $49.99)

The Next Penelope – $2.59 (prix de base: $12.99)

The Princess Guide – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Sinking City – $12.49 (prix de base: $49.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition! – $2.99 (prix de base: $29.99)

They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

This War of Mine: Complete Edition – $3.99 (prix de base: $39.99)

Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base: $9.99)

Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $19.99 (prix de base: $49.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

void tRlLM(); //Void Terrarium – $14.99 (prix de base: $24.99)

West of Loathing – $6.16 (prix de base: $11.00)

Wolfenstein: Youngblood – $5.99 (prix de base: $19.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $17.99 (prix de base: $59.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.39 (prix de base: $29.99)

Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base: $19.99)

Ys VIII – $19.99 (prix de base: $59.99)