Le jeu d’Aventure Road-Trip Procédural Road 96 est DISPONIBLE DÈS AUJOURD’HUI sur Steam et Nintendo Switch

Montpellier – 16 Août 2021. Le studio Français DigixArt, récemment acquis par Koch Media est heureux d’annoncer que l’aventure road trip procédural Road 96 est maintenant disponible sur Nintendo Switch (link), Steam (link), GOG (link) et Epic Games Store (link) au prix de 19.96 USD/EUR. Road 96 fera également parti du Hitchhiker bundle (link), contenant l’OST avec ses 9 artistes et un eBook du jeu incluant les histoires clés remontant à 10 ans avant les évènements qui se déroulent dans le jeu. Le bundle sera disponible au prix de 29,91 USD/EUR, soit 25% d’économie.

Road 96 est un jeu d’aventure procédural avec une histoire en constante évolution ainsi que des éléments de survie dans lequel les joueurs doivent échapper à un pays dirigé par un régime autoritaire qui est au bord de l’effondrement. Road 96 a une histoire en constante évolution qui se dévoile de plus en plus à chaque tentative pour s’échapper du pays, inspirée des films de road trip des années 90 de directeurs comme Quentin Tarantino, The Coen Brothers et Bong Joon-ho. La bande originale du jeu comprend des morceaux de groupes comme Survive (Stranger Things).

Road 96 représente le projet le plus ambitieux de DigixArt, dirigé par le vétéran de l’industrie Yoan Fanise (Valiant Hearts, Memories Retold). En Juin dernier, la démo Steam de Road 96 était l’une des 5 démos les plus téléchargées au Steam Next Fest parmi un total de 700 démos de jeux, recevant un excellent accueil parmi les critiques et les joueurs.

“Ça y est, cette idée folle de créer un jeu narratif procédural, sans limites créatives pour l’équipe, arrive enfin entre les mains des joueurs. Je suis excité et également effrayé de découvrir leurs réactions, et surtout les comparaisons entre leurs expériences. Certains auront 6 épisodes, d’autres 14, certains mourrons en chemin, d’autres non. Ce jeu parle de la liberté, de la liberté de l’esprit road trip, de la liberté contre les dictatures et peut-être aussi de la liberté de la création indépendante.”

Découvrez le eBook «Choisi ta propre aventure» ROAD 96: PROLOGUE

«John, Alex, Sonya, Jarod… Les personnages de Road 96 semblent tous hanté par leur passé, il nous semblait évident que c’était ce passé qu’il fallait écrire. Quant au format du livre Choisissez votre propre aventure, quoi de mieux pour capturer l’esprit des années 90 et la narration procédurale du jeu sur papier?» – Pierre Corbinais (auteur de Road 96 : Prologue).

«Avec Pierre nous voulions recréer un livre « choisi ta propre aventure » car il est vraiment proche de la structure de Road 96, de plus les événements du livre sont la source de tout ce qui se passe dans le jeu dix ans après.» – Yoan Fanise (PDG et directeur créatif chez DigixArt)