Nous avons eu plusieurs vidéos de Pokemon Legends : Arceus. Nous avons eu un premier aperçu du jeu en février, lors de son annonce initiale. Puis, cette semaine, un autre trailer est arrivé avec un aperçu du gameplay. On ne sait pas encore combien de Pokemon seront inclus dans Pokemon Legends : Arceus.

Légendes Pokémon : Arceus emmène les Dresseurs et Dresseuses à l’aventure dans la région de Sinnoh d’antan, à une époque où cette contrée portait un tout autre nom. Jadis, quand humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie, ce territoire s’appelait Hisui. En tant que membre du Groupe Galaxie, le joueur ou la joueuse se rend à Rusti-Cité, une colonie dynamique qui lui servira de quartier général. Après avoir reçu une mission ou une requête, il quitte le village pour aller étudier l’une des nombreuses zones de la région de Hisui. Une fois son exploration terminée, il rentre à Rusti-Cité pour préparer sa prochaine mission. Chaque fois que le Dresseur quitte Rusti-Cité pour partir en excursion, il marque un premier arrêt dans l’un des bivouacs servant d’avant-poste pour ses recherches. Ces bivouacs sont plus que de simples points de départ : on peut s’y reposer, restaurer la santé de ses Pokémon ou utiliser l’établi pour confectionner des objets. Si le joueur subit trop de dégâts, qu’ils soient dus à des Pokémon sauvages ou à des chutes depuis un lieu élevé, il ne peut pas poursuivre son exploration. En cas de danger, il doit tirer profit des bivouacs et tenter de mener à bien ses recherches. Au fur et à mesure qu’il complète son Pokédex et s’élève dans les rangs du Groupe Galaxie, le ou la protagoniste rencontre des personnages intéressants et des Pokémon uniques originaires de la région de Hisui.

Voici la liste de tous les Pokemon confirmés sur Pokemon Legends : Arceus jusqu’à présent :

Héricendre

Feurisson

Typhlosion

Moustillon

Mateloutre

Clamiral

Brindibou

Efflèche

Archéduc

Caninos

Furaiglon

Gueriaigle

Cerfrousse

Cerbyllin

Bargantua

Paragruel

Pikachu

Raichu

Mélofée

Mélodelfe

Goupix

Feunard

Nosferapti

Nosferalto

Psykokwak

Akwakwak

Abra

Kadabra

Alakazam

Machoc

Machopeur

Mackogneur

Tentacool

Tentacruel

Racaillou

Gravalanch

Grolem

Ponyta

Galopa

Magnéti

Magnéton

Onix

Rhinocorne

Rhinoféros

Saquedeneu

Mr. Mime

Magmar

Magicarpe

Léviator

Evoli

Aquali

Voltali

Pyroli

Ronflex

Nostenfer

Pichu

Simularbre

Capumain

Yanma

Mentali

Noctali

Cornèbre

Feuforêve

Scorplane

Steelix

Scarhino

Teddiursa

Ursaring

Marcacrin

Cochignon

Démanta

Chenipotte

Armulys

Charmillon

Blindalys

Papinox

Tarsal

Kirlia

Gardevoir

Tarinor

Rosélia

Éoko

Stalgamin

Oniglali

Obalie

Phogleur

Kaimorse

Tortipouss

Boskara

Torterra

Ouisticram

Chimpenfeu

Simiabraz

Tiplouf

Prinplouf

Pingoléon

Étourmi

Étourvol

Étouraptor

Keunotor

Castorno

Crikzik

Mélokrik

Lixy

Luxio

Luxray

Rozbouton

Roserade

Pachirisu

Mustébouée

Mustéflott

Sancoki

Tritosor

Capidextre

Laporeille

Lockpin

Magirêve

Corboss

Chaglam

Chaffreux

Korillon

Moufouette

Moufflair

Archéomire

Archéodong

Manzaï

Pijako

Griknot

Carmache

Carchacrok

Goinfrex

Riolu

Lucario

Hippopotas

Hippodocus

Rapion

Drascore

Cradopaud

Coatox

Vortente

Écayon

Luminéon

Babimanta

Blizzi

Blizzaroi

Magnézone

Rhinastoc

Bouldeneu

Maganon

Yanmega

Phyllali

Givrali

Scorvol

Mammochon

Gallame

Tarinorme

Momartik

Arceus