Microids dévoile Koh-Lanta : Les Aventuriers sur Nintendo Switch

Paris, 24 août 2021 – Et si vous vous embarquiez dans la grande aventure Koh-Lanta ? Microids est heureux de vous dévoiler les premières informations concernant le jeu vidéo Koh-Lanta : Les Aventuriers.

Pour la première fois avec Koh-Lanta : Les Aventuriers, vous devrez former les bonnes alliances avec vos coéquipiers, gagner les immunités durant les épreuves et récolter des ressources pour construire et améliorer votre camp.

Koh-Lanta : Les Aventuriers mettra un point d’honneur sur le développement de la vie du campement des aventuriers. Rythmée par les interactions avec les autres candidats, vous pourrez décider de les suivre et ainsi participer à la collecte de noix de coco, d’eau ou encore de bois. Pendant ces phases de jeu, il vous sera possible d’explorer la zone de campement à la recherche d’un collier d’immunité, qui pourra vous sauver lors de votre prochain conseil. Mais qui dit Koh-Lanta, dit stratégie ! Vous devrez faire preuve d’esprit en discutant avec vos équipiers. Vos choix influenceront l’issue de l’aventure et il sera crucial d’anticiper les éventuels complots contre vous.

Vous devrez amener votre équipe à la victoire lors des épreuves de confort et d’immunité jusqu’à la célèbre réunification, où vous devrez naviguer en solo. Gagner l’immunité sera nécessaire pour éviter l’élimination. Votre objectif ? Arriver jusqu’aux mythiques poteaux. Mais la réussite à cette épreuve ne suffira pas pour gagner Koh-Lanta. Le vote final dépendra de vos choix durant toute l’aventure et déterminera qui sera le gagnant de l’aventure.

En plus de sa campagne solo, Koh-Lanta : Les Aventuriers proposera aux joueurs un mode multijoueur jouable jusqu’à quatre joueurs. L’occasion de se mesurer entre amis ou avec sa famille sur les épreuves les plus mythiques de Koh-Lanta !

Vous l’aurez compris. Pour arriver au bout de l’aventure et être le grand vainqueur de Koh-Lanta, vous devrez faire preuve de force, de précision et de diplomatie.

Koh-Lanta : Les Aventuriers sera disponible dès le 14 octobre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu sera compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X.