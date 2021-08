LEGO Star Wars : La Saga Skywalker finalement en 2022

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games ont révélé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu vidéo LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker, dans lequel les Padawans apprennent à devenir des Jedi en suivant les conseils de leurs maîtres Jedi. Les joueurs pourront explorer la galaxie LEGO Star Wars comme jamais auparavant et (re)vivront les aventures des neuf films de la saga Skywalker réimaginés avec l’humour décalé LEGO.

Développé par TT Games en collaboration avec The LEGO Group, Lucasfilm Games et édité par Warner Bros. Games, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sortira au printemps 2022 sur les consoles de la famille Xbox One dont la Xbox Series X, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker propose le choix le plus important de personnages jouables de la série LEGO Star Wars et les joueurs découvriront de nouvelles façons de combattre avec des sabres laser, des blasters et en enchaînant différentes attaques avec les plus grandes légendes de la saga Skywalker. Ils pourront lutter contre les forces du mal en incarnant leurs personnages préférés tels que Luke Skywalker™, Rey™, Obi-Wan Kenobi™, Finn™, BB-8™ et une légion d’autres héros.

Les plus célèbres véhicules spatiaux et terrestres seront également disponibles. Les joueurs pourront aller à la vitesse de la lumière à bord du Faucon Millenium pour distancer les vaisseaux impériaux, combattre les chasseurs TIE du Premier Ordre à bord des X-Wings de la Résistance, ou faire du pod-tracking sur Tatooine. Ils pourront aussi voyager dans l’hyperespace et explorer les planètes qu’ils débloqueront au cours de leurs aventures. De la lune de jungle d’Ajan Kloss à la planète Coruscant, la galaxie LEGO Star Wars vous appartient.