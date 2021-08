10 Second Ninja X (Nintendo Switch) – Le test

10 Second Ninja X, développé par Four Circle Interactive et édité par Thalamu Digital, est un jeu d’action et de puzzle sorti le 30 juillet 2021 sur Switch. Commercialisé à la base en 2016 sur Steam, il a également eu une première version, sortie en 2014, sous le nom de 10 Second Ninja. La différence entre la version Second Ninja X et Second Ninja, c’est que ce sont des suites avec une histoire différente, sans compter que le gameplay a été amélioré et se retrouve avec plus de 100 niveaux au lieu de 40.

Histoire

Le terrible GreatBeard ne vous considère pas comme le ninja le plus rapide de tous les temps, alors il a décidé de créer une centaine de niveaux pour tester vos capacités, qu’il vous force évidemment à relever en kidnappant tous les animaux de la forêt. Si vous réussissez ses niveaux, il libérera les animaux.

L’histoire n’a rien d’impactant, et elle n’est là que pour donner un but à la réalisation des 100 niveaux et la destruction des robots.

Gameplay

Comme beaucoup de jeux d’Action/Puzzle/Plateformer/Die&Retry, votre but est de tuer tous les ennemis sur l’écran dans un minimum de temps imparti – limité à 10 secondes – pour prouver que vous êtes rapide. Le jeu est assez difficile, et utilise les attaques que tout le monde connaît des ninjas : le lancer de shuriken, courir rapidement, donner des coups d’épée, et faire des doubles sauts. Au fur et à mesure du jeu, de nouvelles mécaniques s’ajouteront dans les niveaux, ajoutant une nouvelle difficulté à un jeu déjà compliqué de base.

Vous serez limité à trois lancers de shuriken par niveau, donc il faudra les utiliser avec précaution afin d’obtenir le temps le plus rapide et donc les 3 étoiles du niveau. Chaque niveau a son propre temps : plus vous allez vite, et plus vous avez de chance d’obtenir les étoiles. D’ailleurs, vous serez obligé d’obtenir un certain nombre d’étoiles afin d’accéder au prochain monde, et ainsi de suite jusqu’à obtenir les 120 étoiles nécessaires pour affronter le terrible tyran Greatbeard.

Vous n’avez accès qu’à un seul mini-jeu, où il s’agit juste de trouver le robot avec un écran vert. Par la suite, il se mélangera et vous devrez trouver le bon. Cela n’est vraiment pas du tout intéressant, à part pour acheter des indices sur les niveaux afin de les accomplir le plus rapidement possible, ce qui est vraiment utile. Si vous récupérez les morceaux dispersés dans le hub world, vous aurez un autre mini-jeu où vous éliminerez des hordes de zombies en tant que nonne.

Le jeu est fun, mais malheureusement il est très répétitif : son seul but est d’avoir le meilleur score. Par ailleurs, parlons des costumes : si vous remplissez certaines conditions, vous pourrez porter d’autres costumes, ce qui ne changera absolument rien à part pour le skin du ninja.

Musique

La musique est bien, c’est juste une musique d’ambiance vu qu’elle n’est pas marquante, alors on a tendance à l’oublier lorsqu’on joue à un jeu si nerveux. Après, la musique de Benji est vraiment sympathique.

Level Design

Les niveaux sont assez réfléchis. On peut aller extrêmement vite si on maîtrise les niveaux ce qui rend le tout assez intéressant, et on peut se poser pour réfléchir à la façon dont on peut optimiser son trajet afin d’obtenir le meilleur temps. Le jeu est assez simple si on veut obtenir 2 étoiles par niveau ; en revanche, obtenir les 3 étoiles est une autre paire de manches, et il faudra être bien coordonné et suivre à la lettre le chemin le plus optimisé. Par conséquent, le 100 % n’est pas pour tout le monde et demandera de nombreux retry.