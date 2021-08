Top des ventes sur l’eShop Nintendo Switch aux États-Unis

Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par l’eShop lui-même.

All Games

1. Among Us

2. Minecraft

3. Quake

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Stardew Valley

6. The Elder Scrolls V: Skyrim

7. Zelda: Skyward Sword HD

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Just Dance 2021

10. Slime Rancher: Plortable Edition

11. Monopoly

12. Animal Crossing: New Horizons

13. Cooking Simulator

14. Mario Golf: Super Rush

15. Islanders

16. Super Mario Party

17. Hungry Shark World

18. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

19. This War of Mine

20. Pico Park

21. Pokemon Sword

22. Road 96

23. Hades

25. Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition

26. Thief Simulator

27. Axiom Verge 2

28. No More Heroes 3

29. Wolfenstein: Youngblood

30. Garden Story

Download-Only Games

1. Among Us

2. Quake

3. Stardew Valley

4. Slime Rancher: Plortable Edition

5. Cooking Simulator

6. Islanders

7. Hungry Shark World

8. Pico Park

9. Road 96

10. Thief Simulator

11. Axiom Verge 2

12. Garden Story

13. AER: Memories of Old

14. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

15. Cuphead

16. Cattails

17. Hollow Knight

18. Aggelos

19. Minecraft Dungeons

20. Spelunky 2

21. The Last Campfire

22. Boyfriend Dungeon

23. Ultimate Fishing Simulator

24. South Park: The Stick of Truth

25. Spelunky

26. Pocket Mini Golf

27. Jurassic World Evolution

28. Boomerang Fu

29. Monster Train First Class

