L’extension The Outer Worlds : Meurtre sur Éridan sort le 8 septembre sur Nintendo Switch

Préparez-vous à résoudre un mystère, capitaines, quels que soient l’endroit et l’heure, grâce à la Nintendo Switch.

New York – 1er septembre 2021 – Private Division et Obsidian Entertainment annoncent aujourd’hui la sortie de Meurtre sur Éridan, deuxième et dernier DLC de The Outer Worlds, sur Nintendo Switch le 8 septembre.

Meurtre sur Éridan ajoute une enquête captivante sur un meurtre que les joueurs devront résoudre. La porte-parole de Rizzo, Helen Halcyon, a été retrouvée morte, et il faudra démêler cet imbroglio de mystères, de leurres et de secrets. Les joueurs devront découvrir des indices sur les scènes de crime et débloquer différentes lignes de quêtes grâce à un tout nouveau gadget, l’Amplificateur d’anomalies, pour ensuite traquer tout un panel de suspects hors du commun. De plus, Meurtre sur Éridan augmente de 3 le niveau maximum du personnage et ajoute de nouvelles armes scientifiques et des ensembles d’armures, ainsi que d’autres options de personnalisation des compétences.

Le DLC de The Outer Worlds nécessite le jeu de base et les joueurs doivent avoir terminé les quêtes du Monarque pour pouvoir accéder au contenu de Meurtre sur Éridan.

Meurtre sur Éridan est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 14,99 € à l’achat ou dans le Pass d’extension The Outer Worlds. Ce DLC est également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X (via rétrocompatibilité), PlayStation 4, Xbox One et PC.