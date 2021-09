Mattel et Milestone révèlent leurs plans concernant les contenus à venir dans Hot Wheels Unleashed

L’univers pop-culture d’Hot Wheels Unleashed™ s’étendra avec des marques telles que Barbie®, DC™, Les Maîtres de l’univers®, Street Fighter™ et OEM (Fabriquant d’équipement d’origine) comme Aston Martin, BMW et bien d’autres.

Mattel et Milestone ont dévoilé aujourd’hui leurs plans concernant les DLC qui seront disponibles dans Hot Wheels Unleashed. Trois passes Hot Wheels™ débloqueront des packs spéciaux téléchargeables tels que du contenu original Hot Wheels, mais également Barbie®, DC™, Les Maîtres de l’univers®, Street Fighter™, Les Tortues Ninja et OEM (Fabriquant d’équipement d’origine) avec Aston Martin, BMW, McLaren™ et bien plus encore. Des DLC gratuits et payants sortiront également régulièrement et proposeront notamment des véhicules, des modules de circuit, des objets de personnalisation et des extensions à thème, dont de nouveaux environnements. Les joueurs auront la chance de rejoindre la « Racing Seasons », des défis limités dans le temps avec de nouveaux véhicules et des récompenses exclusives.

Hot Wheels Pass Vol. 1 sera disponible au lancement du jeu et comprendra 10 véhicules, mais également trois packs de personnalisation, trois modules de circuits et un DLC Batman. Plus d’informations concernant le HOT WHEELS – Batman Expansion et les passes Hot Wheels Vol. 2 et Vol. 3 seront dévoilés ultérieurement.