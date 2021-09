Prinny Presents NIS Classics Volume 1 (Nintendo Switch) – Le test

NIS ressort les classiques de la PS2 avec Phantom Brave, qui est déjà ressorti plusieurs fois avec sa version la plus récente sur Steam en 2016. Soul Nomad, qui n’est jamais ressorti depuis sa version PS2 en 2007, arrive enfin sur les consoles actuelles avec cette compilation. D’ailleurs, il y aura aussi le jeu Soul Nomad qui sortira le 31 août 2021 sur Steam.

Si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, ne lisez pas la suite vu que les jeux sont longs et ont énormément de mécaniques. Il est donc impossible de parler de tout ce qui se passe dans le jeu sans en dire trop, donc vous voilà prévenu.

Histoire

Pour Phantom Brave, en l’an 913 sur l’île du démon, une bande d’aventuriers et Ash combattent des monstres. Malheureusement en grande difficulté, ils succombent à leurs blessures. Beaucoup plus tard, Marona, la fille de ces aventuriers se retrouve seule accompagnée de Ash devenu un fantôme.

Marona peut interagir avec les fantômes et les voir. Ash veille sur elle depuis la disparition de ses parents.

Malheureusement, elle est maltraitée par les personnes autour d’elle et tout le monde la craint à cause de sa relation étrange avec l’autre monde. Pourtant Marona est douce et gentille, elle ne souhaite qu’aider son prochain, alors que les autres jouent de sa bonté… Arrivera-t-elle à se faire accepter ?

L’histoire de Phantom Brave est particulièrement triste et terriblement cruelle comparée à beaucoup de jeux NIS. Ici Marona est constamment prise pour une démone et elle reçoit des lettres d’insultes, tout ça à cause de sa capacité. On le voit dans les 10 premières minutes du jeu.

Aussi, Marona est devenue une Chroma pour aider son prochain. Les Chromas sont des mercenaires ayant diverses missions (récupérer un objet, éliminer un monstre,…) . Notre héroïne fait constamment face à sa « différence », montrant encore plus la cruauté des gens qu’elle rencontre.

Pour Soul Nomad, après la fin d’une longue guerre, un certain Lord Median le Conquérant réunit tous les continents, créant une paix durant 10 ans. Malheureusement, à la suite de la mort de son fils, Lord Median tombe dans la tristesse et meurt peu de temps après, créant une nouvelle guerre civile.

Median avait une fille et un fils. 50 ans après, sa fille prouve qu’elle est un grand chef et arrive à créer une nouvelle ère de paix. Encore 50 ans plus tard, des êtres appelés les mangeurs de monde, dirigés par le maître de la mort Gig, ramènent le chaos sur Terre en détruisant des villages et des pays entiers.

Les nations décident de se laisser gouverner par le dictateur Gig, mais une petite équipe dirigée par Layla la Vénérable, décide de lancer un dernier assaut contre Gig. Layla réussit à vaincre Gig, mais celui-ci survit en s’enfermant dans une épée et Layla décide de garder l’épée.

200 ans plus tard, après la défaite des mangeurs de monde, le monde est calme, le protagoniste s’entraînant depuis 10 ans se voit remettre l’épée contenant l’âme de Gig par Layla. Suit ensuite une longue explication, que le monde extérieur est en guerre et qu’elle vous le cache depuis votre arrivée.

Les mangeurs de monde sont toujours présents et continuent à détruire le monde, même sans leur chef. Elle a décidé de remettre Gig à votre protagoniste, qui semble suffisamment fort pour utiliser sa terrible puissance, afin d’éliminer les mangeurs de monde.

Vous aurez immédiatement un choix lorsque votre personnage prend l’épée. Gig essaye de prendre possession de votre corps. Soit vous le laissez faire, soit vous résistez. Ce choix aura des conséquences pour la suite.

L’histoire est très complexe pour un jeu NIS. Normalement vous avez une histoire assez longue, mais elle est facile à résumer. Ici l’histoire explique ses origines et ses conséquences, surtout que Soul Nomad est aussi un jeu avec le choix de faire le mal assez tôt dans le jeu.

Création de personnage

Dans la majorité des jeux NIS, vous aurez un système de création de personnage avec ses particularités. Pour Phantom Brave, aucun des personnages créés sont vivants, ce sont tous des fantômes qui nécessitent le pouvoir de Marona pour être invoqué à travers des objets.

La création de personnages est primordiale, vu que certains personnages créés permettent d’accéder à certaines fonctionnalités du jeu, comme le magasin ou la possibilité de soigner ses personnages après une dure bataille. Vous pouvez littéralement créer votre propre hub.

Vous êtes sur une île et vous pouvez déplacer chaque résident et retirer ceux utilisés uniquement en combat. Il est même possible de tuer vos résidents dans le hub lui-même en leur sautant dessus. Même mort, les PNJ pourront toujours faire leur travail, mais ils ne pourront pas participer aux combats.

Marona sera le point central de la création de personnage, elle sera l’invocatrice des fantômes. Il faudra juste compléter des cartes pour obtenir l’argent du jeu afin de payer ses « mercenaires fantômes » pour faire le boulot.

En contrepartie, Nomad Soul à un système de personnage assez simple. Pour faire quoi que ce soit, vous aurez besoin de « Gig points ». Ils serviront à tout autant pour les équipements ainsi que pour invoquer vos unités en pleine partie.

Pour créer un personnage, il suffira de l’acheter, après l’avoir débloqué en ayant battu un personnage de cette classe dans l’aventure principale. On aura quelques exceptions, où il faudra faire une suite d’événements pour débloquer une classe.

Dans les 2 jeux, il sera possible de payer pour augmenter le niveau pendant la création de personnage, afin que le nouvel arrivant ne soit pas en retard en terme de niveau. Il sera impossible de payer un niveau au-dessus de votre meilleur personnage.

Gameplay

Phantom Brave est un RPG tour par tour, vous aurez des objets sur la carte tels que des rochers, des arbres ou des armes et bien d’autres. Vous utiliserez ces bibelots pour invoquer vos fantômes , grâce aux dons de Marona.

Pendant les combats, les fantômes sont présents pendant une durée déterminée. Marona,qui invoque les personnages, n’a aucune limite de tour et peut se battre indéfiniment. En revanche, si elle meurt, c’est fini, vous ne pouvez plus invoquer d’autres unités, et il faudra terminer les ennemis avec le reste de l’équipe.

Selon l’objet que vous utilisez pour convertir vos fantômes, cela augmentera ou baissera les statistiques de base de votre personnage. Quand un de vos héros est invoqué, il aura un nombre limité de tour avant de quitter le terrain, et ne sera plus utilisable durant le reste du combat.

Dès qu’un de vos alliés redevient l’objet qu’il a incarné, vous obtiendrez ce même objet dans votre inventaire. Sur le terrain, vos personnages se retrouvent avec leur arme, ils peuvent se déplacer librement dans une zone donnée, utiliser des capacités spéciales, lancer leur arme et ramasser toutes sortes de choses.

Les attaques spéciales sont en 2 catégories. Les attaques physiques ont une zone prédéfinie où il sera obligatoire de déplacer votre personnage pour toucher l’adversaire. Les attaques magiques ont une zone d’attaque avec une portée qui change selon la puissance du sort. Vous pouvez l’utiliser n’importe où dans la zone tant qu’un ennemi ou un objet s’y trouve.

Les possibilités sont énormes vu qu’il est possible de tout détruire, autant les ennemis que les objets. Vous pouvez prendre n’importe quel ennemi entre vos mains et utiliser ses capacités personnelles, le choix d’action est abondant.

Sur la carte, certains objets ont des capacités spéciales, comme augmenter les statistiques des ennemis ou redonner des points de vie à certains nombres d’adversaire. Si vous observez l’objet concerné, vous pourrez savoir qui est concerné par ce changement.

Malgré toutes les capacités et possibilités du jeu, la difficulté sera toujours au rendez-vous, surtout avec la restriction du nombre de tours des fantômes. Vous êtes obligé de bien réfléchir à vos actions sinon, vous allez perdre tous vos fantômes à cause de cette limite de tours, surtout que l’adversaire n’a pas cette condition.

Les ennemis seront assez puissants, avec une intelligence artificielle des plus gênantes puisqu’il est possible de voler les armes d’autrui. le vol peut échouer, mais si ça réussit et qu’ils ont votre meilleure arme, préparez vous à souffrir. Le vol sert aussi à prendre vos personnages et à les envoyer hors de la carte, ce qui leur inflige des dommages. Pour vos personnages les dégâts sont légers, par contre si un objet est jeté en dehors de la carte, il est immédiatement détruit.

Soul Nomad a un gameplay plus simple et s’éloigne de la plupart des RPG produits par NIS. Vous avez une mappemonde, où vous amenez votre héros à divers endroits : une ville, un combat ou un événement qui permet d’avancer dans l’histoire. Chaque lieu à un symbole particulier.

Grâce aux symboles, vous pourrez savoir ce qu’il vous attend. D’ailleurs, vous avez un symbole permettant de savoir si vous allez obtenir une mauvaise fin. Le jeu l’explique assez vite, donc vous le saurez dès que vous mettrez les pieds sur la mappemonde.

Sur la carte, vous pourrez atteindre des villes. Vous aurez des PNJ avec lesquelles vous pourrez parler. Ils vous communiqueront des informations assez génériques, mais vous pouvez interagir avec eux en les volant, en les embêtant ou vous pouvez carrément les agresser.

Soul Nomad a un système à la Fire Emblem où vous contrôlez une unité plutôt qu’un seul personnage. Vous aurez des salles (maximum 5) à votre disposition afin d’y placer vos unités. Elles auront une limite de 9 places par pièce, cependant, ça peut varier.

Les salles auront un nombre de places générées aléatoirement lorsque vous les prenez. Il sera possible de changer les pièces jusqu’à que vous soyez satisfait. Si une pièce vous plaît, vous pouvez la sauvegarder.

Chaque salle aura une particularité, comme un boost d’attaque, vous permettre de commencer le tour en premier en combat… En avançant dans le jeu, vous débloquerez de nouvelles pièces en réussissant un exploit spécifique comme ,par exemple, vaincre un ennemi surpuissant.

Vous aurez plusieurs rangées pour vos unités dans une pièce : devant, au milieu et derrière. Selon le personnage et sa position, l’attaque qu’il effectuera sera très différente : s’il est devant, il effectuera une attaque au corps-à-corps. Cependant s’il est derrière, il y a une probabilité qu’il effectue un boost d’attaque pour ses alliés.

Chaque classe du jeu à ses propres attaques, tactiques spéciales et ses propres boosts selon sa position. Il sera important de connaître les différents atouts de chaque classe pour contrer les formations adverses.

Dans chaque pièce, vous aurez un leader. Chaque leader aura son propre nombre de déplacements, des attaques spéciales différentes sur le terrain ou des attaques spéciales en phase de combat spécifiques à votre leader et ses coéquipiers qui l’accompagnent.

Si vous réunissez 2 personnages spécifiques, il est possible qu’il y ait une attaque tactique en rapport avec ceux-ci. C’est à vous de découvrir les attaques dévastatrices de chaque équipe.

Lorsque vous faites des combats, vous aurez une carte plus ou moins grande avec différents biomes (désert, forêt, Mer…) . Selon le biome où vous vous trouvez, cela affectera vos chances de victoire, en particulier si vous avez un équipement qui booste vos personnages s’ils combattent dans un biome spécifique.

Vous commencez toutes vos cartes avec votre unité principale. Vous pouvez invoquer vos différents compagnons avec votre unité principale uniquement. Vous devez payer avec des Gig points chaque invocation. Plus votre escouade est puissante, plus c’est cher.

Si votre unité principale meurt, c’est terminé, fin de partie, peu importe s’il reste d’autres alliés. D’ailleurs, si le leader de l’équipe meurt en combat, votre équipe meurt immédiatement. Il est très important de le protéger.

Lors d’une confrontation avec vos adversaires, vous aurez 2 phases : celle d’attaque et celle de contre-attaque. Si vous attaquez en premier, vous lancerez votre assaut sur l’adversaire puis l’équipe adverse attaquera à son tour. Évidemment, la même chose s’applique quand on vous attaque.

Si vous avez des unités qui attaquent à distance, vous pourrez attaquer à distance sur une partie du terrain. Si l’adversaire n’a aucun personnage du même type, il ne pourra pas riposter. C’est un énorme avantage, mais attention de ne pas vous trouver dans la situation inverse.

Certains leaders ont des attaques spéciales sur le terrain, ils pourront attaquer directement l’ennemi sans passer par la phase de combat. Sinon les autres chefs ont des effets qui améliorent les statistiques, qui donnent des effets passifs ou encore qui infligent des sorts de malus.

Finalement, le jeu est très complet dans son gameplay et les équipes possibles à faire sont vraiment complexes, surtout qu’on peut créer des équipes efficaces pour contrer certaines unités. Cela rend chaque combat assez unique. En revanche le vrai problème est l’invocation d’allié qui coûte cher.

Comme dit précédemment, les Gig points font tout. Donc quand vous êtes en combat, il arrive très souvent de ne plus avoir de point et de se retrouver seul contre une armée. Cela rend le jeu inutilement difficile, après c’est évitable. En revanche, il faudra quand même faire beaucoup d’inspections vu que c’est le seul moyen de gagner des Gig points sans interruption.

Les équipements et les objets

Les objets jouent un rôle primordial dans Phantom Brave, puisqu’ils sont utilisés comme des armes et permettent d’invoquer vos alliés. Lorsque vous finissez un niveau, vos armes obtiendront du mana, qui sera nécessaire pour améliorer vos armes en augmentant leur niveau ou en fusionnant 2 armes.

Chaque personnage et chaque arme a son propre niveau. Les armes, comme les héros, auront du mana qui sera utilisé dans la fusion.

Lors de la fusion, vous devrez choisir les capacités à garder. En gardant une compétence, vous utiliserez du mana contenu dans les deux armes et/ou personnages. Plus la capacité est puissante, plus elle coûtera en mana. Il arrive souvent que vous devez gagner du mana en terminant en boucle des cartes ou des donjons.

Lorsque vous fusionnez deux armes, vous augmenterez aussi le niveau maximal de l’arme, permettant de faire encore plus de dégâts.

Vous pourrez aussi fusionner vos personnages et obtenir les capacités spécifiques sur vos héros, plutôt que sur l’arme que vous portez. Surtout que certaines capacités sont uniquement disponibles sur certaines classes de personnage. Vous pouvez créer votre guerrier parfait.

Il n’y a pas d’objet à équiper dans Phantom Brave. Que ce soit un vase, un pilier ou un caillou, tous ces objets sont des armes avec des capacités spéciales et leurs propres statistiques. Même si vous perdez votre arme, vous pouvez prendre n’importe quoi et tabasser votre adversaire avec.

Soul Nomad

Les objets s’achèteront dans le mini-monde de Gig. Vous pourrez ces objets pour agresser, embêter ou voler d’autres objets aux PNJ des villes. Il y a beaucoup d’autres possibilités à l’utilisation des objets mais c’est à vous de découvrir.

Si vous agressez un PNJ, soit votre action fonctionne, soit vous serez réprimandé, soit un événement spécial arrivera(Exemple : l’apparition un super-héros qui lancera un combat où il vous massacrera si votre niveau n’est pas très élevé).

Vous pourrez acheter des décors qui sont équivalent à l’équipement. Ils affecteront toutes les unités de la pièce, leurs effets sont soit concentrés sur une classe spécifique, soit ils donnent des aptitudes spécifiques au détriment d’autres capacités. Les décors sont malheureusement éphémères. Lorsque vous finirez un combat, ils disparaîtront et vous devrez racheter et rééquiper des décors à vos équipes.

Les donjons

Parlons maintenant des donjons. Dans Phantom Brave, les donjons sont des cartes générées aléatoirement par un de vos PNJ. Vous aurez toutes les informations sur le donjon, le niveau des ennemis, la taille des cartes, le nombre d’ennemis général et bien d’autres caractéristiques.

Vous pourrez aisément manipuler les attributs du donjon. Les attributs du donjon diffèrent en fonction de son nom. Les noms de donjon sont générés aléatoirement. Pour changer le nom, il suffit juste de parler au PNJ jusqu’à obtenir celui qui vous intéresse.

Plus vous avancez, plus le niveau général des ennemis est important. Vous devrez être bien préparé pour les combattre. D’ailleurs, toute unité morte ne reviendra pas tant que vous n’êtes pas sorti du donjon. Le seul moyen de revenir sans finir le donjon est de prendre l’unité spécialisée dans les donjons et d’utiliser sa capacité permettant de sortir des donjons.

Alors que Soul Nomad, vous ferez des inspections, qui sont aussi des espèces de donjons, où les cartes seront générées aléatoirement avec diverses zones, mais chaque étage aura des règles spéciales qui peuvent vous avantager ou vous rendre la tâche difficile.

Plus vous avez beaucoup de conditions négatives, plus vous obtiendrez des Room Points en cas de victoire. Ces points permettent d’augmenter les statistiques de vos héros. Si vous faites plusieurs étages d’affilé, vous obtiendrez énormément de points, mais la difficulté augmentera au fur et à mesure.

Pour réussir un combat, vous devrez soit tuer le gardien de la pièce, soit survivre à un nombre de tours donnés. Surtout que les ennemis peuvent être plus nombreux que vous. C’est souvent impossible de tous les éliminer. De plus, ils ont régulièrement plus de niveaux que vous.

Vous pourrez invoquer vos alliés sans restriction, car les Gig points ne sont pas utilisés en inspection. Ce sera le meilleur endroit pour augmenter le niveau de vos unités, vu que chaque combat faisant avancer l’histoire que vous terminez disparaît à jamais jusqu’à votre prochain New Game +.

Musique

La musique est excellente dans les 2 cas. On retrouve des classiques de la série Disgaea, mais la majorité des OST est originale, et vous mettront dans l’ambiance du jeu.

Chaque personnage important aura son propre thème, chaque situation aura sa propre musique d’ambiance. Les 2 jeux s’assurent que la musique soit toujours adaptée à chaque instant.

Durée de vie

Phantom Brave à une durée de vie extrêmement importante. Finir le jeu sera déjà un défi, vu la difficulté et la durée de l’histoire. Il faut compter environ 30 heures. Vous pouvez ajouter au minimum 60 heures pour finir le jeu à 100%. De plus, vous aurez plusieurs fins possibles ainsi qu’une histoire alternative « Another Marona » . Donc vous pouvez toujours en avoir plus.

Soul Nomad a aussi une durée de vie très importante, près de 25 heures de jeu. Malheureusement, vous n’aurez pas un end game aussi important. Vous pourrez accéder au niveau 9 999, mais ça ne sera pas utile puisque vous aurez seulement besoin d’être au maximum niveau 2000 pour faire tout le jeu même à 100%. Vous n’aurez aucun mode en plus par rapport à sa version PS2, le jeu est juste un portage. En revanche le jeu principal aura plusieurs fins, dont une qui changera drastiquement la suite du jeu.