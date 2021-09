Fort Triumph (Nintendo Switch) – Le test

L’éditeur All in! Games accompagné du développeur indépendant CookieByte Entertainment, nous propose une sortie console (Nintendo Switch, PlayStation et Xbox One) de leur succès Fort Triumph paru l’année dernière (le 16 avril 2020) via Steam et GOG sur ordinateur, au 13 août 2021.

Fort Triumph est un jeu de stratégie au tour par tour dans un univers fantastique, inspiré de XCOM ainsi que de Heroes of Might and Magic III. L’équipe de CookieByte Entertainment travaille sur ce jeu depuis 2016.

Nous commençons sur une carte, devant notre campement. Chaque jour, nous disposons d’un certain nombre de pas pour nous déplacer. Les alentours sont remplis de choses à ramasser (de l’argent, des points de magie, des équipements) et d’ennemis à affronter. Le jour s’arrête lorsque le joueur le décide. Dans le campement (accessible depuis n’importe où sur la carte), nous avons la possibilité de construire différents bâtiments qui aideront l’aventure à bien se dérouler, et nous pouvons acheter de nouveaux héros. Les constructions ne se font pas instantanément, il faudra changer de jour pour qu’elles soient terminées. Pour ce qui est du recrutement de héros, nous pouvons échanger entre ceux du groupe et ceux qui restent en ville. À la fin de la journée, les ennemis jouent leur tour. Au bout de sept jours, la semaine passe et les ennemis deviennent plus puissants.

Le jeu propose quatre races ainsi que quatre classes, avec chacune leurs spécificités et leurs compétences.

Parmi les races, nous retrouvons les humains ; les gobelins, qui sont plus petits et donc peuvent plus facilement se mettre à couvert ; les trolls, qui sont plus grands et ne peuvent donc pas se cacher ; et les squelettes, qui n’ont ni œil ni sang et ne peuvent donc ni être aveuglés ni être victimes de saignement.

Parmi les classes, le paladin possède une bonne défense et attaque principalement au corps à corps ; comme le barbare, qui est rapide et fort mais moins robuste ; l’archer préférera rester à distance ; tout comme le magicien, bien que l’archer soit plus précis.

Pour ce qui est du combat, nous débutons sur un grand plateau, et disposons de quelques points d’action. La vitesse du personnage indique le nombre de cases maximum sur lequel il peut se déplacer pour un point (se déplacer d’une case puis d’encore une case équivaut à deux actions, donc deux points seront utilisés). Le personnage a aussi différentes techniques qui utilisent un nombre différent de points. Après avoir terminé notre tour, ce sont les ennemis qui jouent, puis de nouveau nous.

Sur le plateau de combat, divers éléments sont présents et peuvent se montrer utile. Placez-vous derrière une grosse pierre et vous serez à couvert, augmentant vos chances d’esquiver une flèche ennemie ; frappez dans un ennemi pour qu’il se cogne contre un arbre afin de l’étourdir, les possibilités sont nombreuses et vous prendrez du plaisir à les découvrir.

Ainsi, la stratégie doit se faire dans le choix des améliorations du campement, des personnages à inclure dans votre équipe, des compétences à leur assigner, des déplacements sur la carte et en combat.

Chaque nouvelle partie sera sur une carte générée aléatoirement, nous ne retrouverons donc ni les mêmes ennemis ni les mêmes récompenses aux endroits connus. Ce qui permet une bonne rejouabilité. Il est possible de modifier la difficulté avant chaque partie, et d’activer ou non la mort permanente. (s’il est activé, un personnage mort en combat est perdu, et il faudra le remplacer.)

De plus, s’ajoute au mode histoire, dans lequel nous suivons un scénario, un mode escarmouche, qui permet de jouer seul ou avec des amis (uniquement en local), jusqu’à huit joueurs avec une seule manette. Ce mode multijoueur permet de s’affronter, les joueurs pouvant attaquer les campements des autres joueurs ou directement leur groupe de héros. Si vous voulez vous y essayer, prévoyez un bon moment. (Vous pouvez même rendre la recherche encore plus profonde en ne vous regardant pas mutuellement les uns les autres, étant donné que le jeu se fait sur un écran unique.)

Si vous ne terminez pas la partie, il est possible de la sauvegarder et de la charger plus tard, avec 12 emplacements de sauvegarde !

Proposé à 19,99 euros, ce jeu permet de s’amuser pendant des heures et des heures ! (Le mode histoire solo n’est pas non plus court).

Le style graphique coloré rend le jeu agréable à regarder.

La musique a été composée par Marco Valerio Antonini, un compositeur italien qui a travaillé sur des musiques de films (il a par exemple collaboré avec Jeff Beal sur la bande son de la série Netflix « House of Cards ») et de jeux vidéos (exemple de Star Wars: Battlefront II ou Star Wars Jedi: Fallen Order ). Il a reçu plusieurs récompenses pour ses travaux. Sur ce jeu, sa musique permet de se mettre dans l’ambiance héroïque.

Le jeu est intégralement disponible en français, nous avons cependant remarqué quelques erreurs de traductions plutôt moches. (« le un barbare », par exemple)

La prise en main est difficile au début, et il faut du temps pour s’adapter aux touches, notamment dans les menus de gestion de campement et de groupe.

Les déplacements sont eux aussi parfois difficiles sur la carte, étant donné qu’il faut sélectionner l’endroit où nous allons avec le joystick uniquement. Il est quelquefois compliqué d’appuyer sur la bonne case, et nous nous retrouvons à côté de l’objet/ennemi, perdant quelques pas et peut-être une fin de journée.

Pendant les combats, nous pouvons déplacer la caméra grâce au joystick droit, mais il aurait été un peu plus agréable d’avoir la possibilité d’ajouter un quadrillage pour bien positionner le curseur et avoir une meilleure appréciation des lignes.