Spelunker HD Deluxe (Nintendo Switch) – Le test

Spelunker HD Deluxe est le remake de Spelunker, sorti en 1983 sur Atari 8-bits. Développé et édité par MicroGraphic Image à la base, la torche est reprise par Tozai Games le 23 novembre 2010 sous le nom de Spelunker HD, et ressort le 8 août 2021 sur Switch en tant que Spelunker HD Deluxe.

Gameplay

Il n’y a aucune histoire, donc passons directement à l’aventure !!! Vous avez différents modes de jeu qui se jouent tous de la même manière : vous aurez un ventilateur portable pour les fantômes, des bombes qui détruisent les gros cailloux, des fusées qui éliminent les ennemis aériens, et un petit saut. Vous aurez une barre d’air qui peut être rechargée en récupérant un objet à cet effet, qui est facilement trouvable dans la grotte. Dans votre périple il y aura des échelles et cordes ; en sautant dessus, vous serez automatiquement accroché. Vous rencontrerez de nombreuses portes de couleur associées à une clé à trouver, nécessaire pour avancer.

Le jeu se montrera souvent assez frustrant : une simple chute de deux centimètres vous tuera immédiatement. Donc si vous oubliez de sauter sur une échelle ou une corde, vous serez automatiquement mort, et c’est le problème du jeu : on meurt vraiment pour un rien. Il est donc nécessaire d’être constamment sur ses gardes, la chute étant très punitive. Même si on s’y habitue au point qu’il est possible d’avancer aisément, plus on avance et plus le level design facilite la chute en ajoutant des objets qui demandent des sauts d’une hauteur de deux centimètres. Sauf que, si vous perdez toutes ces vies dans la majorité des modes de jeux, vous devrez recommencer depuis le début…

Les différents modes de jeu

Tous les modes de jeux sont identiques dans leur gameplay, c’est juste les niveaux qui apporteront une différence avec certaines conditions, telles que le nombre de vies de base.

Pour les modes de jeu, vous aurez le mode aventure où vous ferez des niveaux prédéfinis avec un total de 100 niveaux différents. Vous pourrez les faire seul ou à plusieurs sur le même coussin, ou à distance avec des écrans séparés dans les deux cas. Le mode compétitif permet d’affronter ses amis ou des étrangers sur diverses cartes plus ou moins difficiles, le seul but étant d’arriver à la fin avant ses adversaires, avec des vies infinies.

Le mode championnat marche comme le mode aventure, en beaucoup plus dur : vous aurez de base 50 vies, et les niveaux ne changeront pas d’une partie à une autre. Pour finir avec les modes de jeux, vous trouverez le mode infini où vous aurez une caverne qui se génère aléatoirement, où vous devrez vivre aussi longtemps que possible et où vous serez limité par l’oxygène et le scrolling automatique qui descend assez vite, donc pas le temps de traîner.

Le mode multijoueur est plutôt bien géré vu que vous n’êtes pas obligé d’être sur le même écran qu’un autre joueur. C’est encore mieux en ligne, vous avez accès à tout l’écran sans être limité par votre collègue ou adversaire. D’ailleurs, vos amis pourront vous ressusciter, ce qui réduira la difficulté du jeu.

Level Design

Le jeu a des niveaux relativement simples, mais les contrôles assez inflexibles rendent le tout compliqué. Vous ferez souvent des niveaux qui se ressemblent un peu trop, avec toujours les mêmes obstacles. Vous devrez faire face à quelques pièges : un trou marqué sur le sol, des stalagmites, un sol gelé, des éruptions de feu ou un gros caillou à l’Indiana Jones… Ajoutez à cela quelques ennemis, et vous aurez vu le jeu entier, ce qui le rend assez répétitif.

Graphismes et Musiques

Vous pourrez changer les graphismes afin qu’ils soient en rétro ou en 3D. Les graphismes 3D ne sont pas jolis, juste suffisants pour jouer dans de bonnes conditions.

Les musiques sont assez dramatiques pour la musique du menu, alors que c’est l’inverse quand on est en train de jouer. Comme il n’y a pas d’histoire pour définir l’ambiance générale du jeu, les musiques sont bien, mais elles ne sont pas adaptées à la situation.