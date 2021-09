Dragon Quest the Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sera lancé le 28 septembre

Les préinscriptions sont disponibles dès maintenant sur iOS pour le RPG d’action en équipe basé sur le manga et la série animée à succès

PARIS, le 7 septembre 2021 – SQUARE ENIX® et DeNA Co., Ltd. ont annoncé que le nouveau jeu mobile, DRAGON QUEST® The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, sera lancé dans le monde entier sur l’App Store® et Google Play™ le 28 septembre 2021. Basé sur l’animé à succès DRAGON QUEST L’aventure de Daï et un dérivé de la série mondialement populaire DRAGON QUEST de SQUARE ENIX, DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est un RPG d’action en équipe pour mobile qui propose des séquences de combats dynamiques et diverses possibilités de faire progresser les personnages. Les aventuriers peuvent dès maintenant se préinscrire sur l’App Store, en plus de Google Play.

Afin de donner plus de profondeur et de personnalisation au système de progression des personnages, ainsi que pour renforcer l’accent mis sur le thème du jeu, à savoir la création de liens entre les personnages, le jeu proposera le système de cristaux d’âme. Grâce à ce nouveau système, les joueurs pourront renforcer leur personnage en équipant jusqu’à trois cristaux d’âme, chacun représentant l’un des nombreux personnages de DRAGON QUEST L’aventure de Daï. En combinant plusieurs cristaux d’âme qui ont des liens forts dans l’histoire, les joueurs pourront obtenir une puissance encore plus grande. Voici un nouveau trailer présentant le gameplay et les options de personnalisation, retrouvez-le ci-dessous.

En outre, pour fêter le franchissement de la barre des 1 500 000 préinscriptions, tous les joueurs recevront un bonus spécial de 3 000 gemmes dans le jeu lors du lancement du jeu complet le 28 septembre. 3 000 gemmes suffisent à lancer une chasse au trésor x 10 pour obtenir de nouveaux équipements. Les gemmes peuvent également être utilisées pour récupérer de l’endurance.

Afin de fournir les dernières informations au plus grand nombre de joueurs possible, en plus des pages officielles des réseaux sociaux en anglais, il existe désormais des réseaux sociaux officiels en français et en chinois traditionnel, permettant aux joueurs de recevoir des mises à jour dans ces deux langues.