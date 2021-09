Super Monkey Ball Banana Mania vous rendra immortel

Dans le jeu en tout cas !

En effet, c’est le compte twitter officiel qui nous apprend que les vies seront désormais infinies pour ne pas frustrer les nouveaux joueurs…

Super Monkey Ball Banana Mania no longer uses lives, making the game less frustrating to newcomers (though still challenging)! 🍌

100 bananas now gives you… a sense of accomplishment, and your recommended digital allowance of potassium! 🎊#SuperMonkeyBall #BananaMania pic.twitter.com/sS55xbEHND

— Super Monkey Ball (@SuperMonkeyBall) September 5, 2021