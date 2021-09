Sumire passe en Français le 16 Septembre!

Une de nos surprises indépendantes de Juin dans le genre Aventure Narrative. Sumire no Sora, ou simplement Sumire chez nous, aura droit à une mise à jour le 16 Septembre avec la traduction du jeu en de nouvelles langues selon le studio de développement GameTomo. Le studio nous parlait déjà il y a quelques jours d’une grande mise à jour sans spécifier les nouvelles langues. L’information tombe finalement aujourd’hui sur Twitter, corrigeant ainsi un des défauts du jeu que nous avions signalé plus tôt cette année. A savoir une traduction uniquement en anglais et Japonaise. Selon Twitter, le 16 Septembre le jeu sera en promotion et la mise à jour proposera en plus une traduction en Chinois et en Français. En attendant, on vous propose de retrouver notre test sur cette incroyable journée vécue au côté de l’héroïne Sumire.

