Une extension massive prévue pour Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch

Monster Hunter Rise™, le nouveau best-seller Monster Hunter™ plébiscité par la critique et sorti sur Nintendo Switch™ plus tôt cette année, va bénéficier d’une extension massive appelée Sunbreak.

Monster Hunter Rise™: Sunbreak reprendra là où l’aventure s’était arrêtée, et proposera un tout nouveau scénario avec des Monstres inédits ou issus d’autres épisodes, sans oublier de nouveaux lieux, éléments de gameplay, rang de quêtes, et plus encore. Cette extension, promesse d’un maximum d’action, est prévue pour une sortie simultanée à l’été 2022 sur Nintendo Switch et PC.

Comme le montre la première bande-annonce, un nouveau décor sinistre sert de toile de fond à un monstre emblématique inédit et menaçant qui tentera d’arrêter les chasseurs dans leur élan. Plus de détails sur ce nouveau danger et sur d’autres éléments de gameplay de Monster Hunter Rise: Sunbreak seront partagés prochainement.

A propos de Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise est un Action/RPG qui transporte les joueurs dans le village pittoresque de Kamura, un lieu qui attire les visiteurs grâce à sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Cet épisode propose de nombreux éléments inédits à la saga culte comme les Filoptères, qui permettent aux chasseurs de s’agripper avec agilité dans n’importe quelle direction au cours d’une chasse et peuvent être associées à chacun des 14 types d’armes pour créer des « attaques Lien de soie » uniques. En endommageant les monstres avec ces nouvelles attaques, ils deviennent plus vulnérables à la nouvelle technique de « Chevauchée Wyverne », qui permet aux joueurs de prendre temporairement le contrôle d’un monstre et d’enclencher des séquences de combat spectaculaires pendant la chasse.

Monster Hunter Rise introduit également de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons « Canyne » personnalisés et chevauchables qui offrent aux joueurs de nouvelles options d’attaque, tandis que les Palicos, « Felyne » bien connus de l’univers Monster Hunter, reviennent en tant que personnages de soutien à travers diverses actions telles que la guérison.

Au fur et à mesure que les joueurs vaincront des monstres et progresseront dans le jeu, des objets provenant d’ennemis défaits pourront être utilisés pour fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de succès et de survie. Les chasseurs peuvent relever ces défis en solo, ou avec jusqu’à trois autres joueurs en jeu local ou coopératif en ligne

Parés à reprendre le combat ?

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure du jeu d’action/RPG développé par Capcom. Il est prévu à l’été 2022 sur Nintendo Switch et PC. Le jeu de base, Monster Hunter Rise est disponible sur Nintendo Switch en versions physiques et dématérialisées depuis le 26 mars 2021 et sortira début 2022 sur PC.