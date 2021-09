Disney Classic Games Collection aura son DLC… payant

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King

On en parlait il y a peu, Disney Classic Games Collection revient sur Nintendo Switch avec Aladdin (version Super Nintendo), mais aussi Mowgli (Le Livre de la Jungle).

La question qui restait en suspens, c’est comment les joueurs de la première heure pourront en profiter… et bien la réponse a été trouvée… sous la forme d’un DLC ! Comptez donc 9.99$ (soit très certainement l’équivalent en euros) pour compléter votre collection. Les nouveaux joueurs quand à eux, pourront s’offrir le jeu pour 29,99 euros. Pour l’occasion, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, pour ce titre dont la sortie est prévue le 09 Novembre 2021 :

À propos de Disney Classic Games Collection: The Jungle Book, Aladdin, and The Lion King :

Une célébration de trois des plus grands titres 16 bits de tous les temps.

Disney Classic Games Collection est la dernière et la meilleure compilation de jeux Disney classiques basés sur certains des films Disney les plus appréciés de tous les temps : Aladdin, Le Roi Lion, et maintenant, Le Livre de la Jungle !

Vous pouvez désormais jouer à TOUTES les versions 16 bits d’ »Aladin », acclamées par la critique, ainsi qu’à des jeux classiques basés sur le « Livre de la jungle » de Disney ! Ces jeux inédits, demandés par les fans et très appréciés complètent cette collection, ce qui en fait le seul moyen de découvrir toutes les versions 16 bits d’Aladin et du Livre de la jungle sur console.

Incarnez certains de vos personnages Disney préférés, dont Aladdin, Simba et Mowgli, tout en profitant des meilleurs graphismes de l’ère 16 bits. Jouez à plusieurs versions de chaque jeu inclus et profitez de tonnes de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations, de modes de jeu, de sauvegardes faciles et d’options d’affichage.

Caractéristiques principales :