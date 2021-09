Top des ventes de la semaine au Japon

Voici le top des ventes de la semaine (du 20 au 26 septembre) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

01./00. [PS4] Lost Judgement (SEGA) {2021.09.24} (¥9.119) – 111.852 / NEW

02./00. [NSW] Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens (Bandai-Namco) {2021.9.22} (¥ 7.348) – 42.074 / NEW

03./00. [PS5] Lost Judgement (SEGA) {2021.09.24} (¥9.119) – 33.151 / NEW

04./02. [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 21.909 / 126.317

05./01. [PS4] Tales of Arise # (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.09} (¥7.980) – 15.224 / 199.668

06./07. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.937 / 2.204.855

07./05. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.489 / 2.843.132

08./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.108 / 4.063.247

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.185 / 4.431.232

10./09. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 7.104 / 2.381.682 <80-100%>