Les sorties et les nouvelles promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases

Astria Ascending

Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers

ConnecTank

Darksiders III

FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition

G-Darious HD

Gearshifters

Hot Wheels Unleashed

Mary Skelter Finale

2weistein: The Curse of the Red Dragon 2

A Juggler’s Tale

Aeon Drive

Antonball Deluxe

Asdivine Saga

BarricadeZ ReVisted

Bonfire Peaks

Centipede: Recharged

Colsword

Cotton 2 Saturn Tribute

Cotton Boomerang Saturn Tribute

Dandy Ace

Death’s Gambit: Afterlife

Doom & Destiny Worlds

DroneRidge

ExZeus: The Complete Collection

Guardian Force Saturn Tribute

Kyle is Famous: Complete Edition

Math Classroom Challenge

Melty Blood: Type Lumina

Melty Blood: Type Lumina Deluxe Edition

Meteoroids 3D

Miners Race

Mini Car Racing 2

Road Racing: Highway Car Chase

SGC – Short Games Collection #1

Space Revenge

Sports & Adventure Pinball

Steel Assault

Supersonic Tank Cars

Survival Z

Takorita Meets Fries

The Card Battle: Eternal Destiny

Touhou Genso Wanderer: Lotus Labyrith R

Trios: Lofi Beats / Numbers to Chill To

UnMetal

Unsighted

Warp Frontier

Précommandes Nintendo Switch :

NC

Démo de la semaine :

NC

Les DLC de la semaine :

Doom & Destiny Worlds

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

HOT WHEELS UNLEASHED™

HYPERCHARGE Unboxed

Les promotions de la semaine: