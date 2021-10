Square Enix et Disney annoncent l’arrivée des célèbres collections Kingdom Hearts sur Nintendo Switch en streaming via le cloud

Le dernier chapitre du jeu pour mobiles KINGDOM HEARTS DARK ROAD arrivera cet hiver.

Paris, le 5 octobre 2021 – Pour préparer le 20e anniversaire de KINGDOM HEARTS en 2022, SQUARE ENIX® et Disney ont annoncé aujourd’hui que les dix jeux magiques de la franchise d’action-RPG à succès arriveront enfin sur Nintendo Switch en streaming via le cloud. Les versions streaming des jeux KINGDOM HEARTS pourront être achetées individuellement ou ensemble grâce à la collection KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud.

Né de l’imagination du légendaire réalisateur de jeux Tetsuya Nomura, KINGDOM HEARTS a été lancé par SQUARE ENIX en 2002. Plus de 35 millions d’exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus depuis dans le monde entier. Les personnes possédant une Nintendo Switch qui attendaient avec impatience l’arrivée des titres de la franchise sur la plateforme pourront rejoindre Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney dans leurs aventures de la saga du chercheur de ténèbres, englobant tous les titres du KINGDOM HEARTS original au jeu KINGDOM HEARTS III + le DLC Re Mind salué par la critique.

De plus, le scénario intégral du titre pour mobiles KINGDOM HEARTS Union χ [Cross] est disponible pour celles et ceux qui souhaitent revivre l’expérience ou la découvrir en mode théâtre sur la version hors ligne de l’appli. L’ultime chapitre du spin-off, KINGDOM HEARTS DARK ROAD, sera également lancé cet hiver. L’appli KINGDOM HEARTS Uχ DARK ROAD a été téléchargée plus de 10 millions de fois et les joueuses et les joueurs du monde entier pourront bientôt découvrir la conclusion tant attendue de cette préquelle.

Un événement de commémoration en l’honneur du 20e anniversaire de KINGDOM HEARTS a également été annoncé. Les fans découvriront par ailleurs de nouveaux produits dérivés pour le 20e anniversaire. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

La vidéo KINGDOM HEARTS 20th Anniversary Announce Trailer récapitulant toutes les annonces faites aujourd’hui est disponible :

Les jeux de la franchise KINGDOM HEARTS seront disponibles en streaming via le cloud sur Nintendo Switch. L’appli KINGDOM HEARTS Uχ DARK ROAD est actuellement disponible pour les appareils iOS et Android. De plus amples informations sont disponibles ici : www.kingdomhearts.com.