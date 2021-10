25 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (ou daté)

On commence avec un jeu qui devait sortir aujourd’hui mais…

La sortie est maintenant prévue pour le 12 octobre (pour 29,99 €) : Gang Beasts. L’édition physique est prévue pour le 7 décembre.

Gang Beasts est un jeu multijoueur loufoque avec des personnages gélatineux hargneux, des combats brutalo-comiques, et des lieux absurdement dangereux situés dans la cité de Ville-bœuf. Personnalisez votre personnage pour combattre des ennemis en local ou en ligne dans le mode corps à corps, ou bien combattez avec des amis contre les gangs de Ville-bœuf dans le mode gang. Gang Beasts est créé par Boneloaf, un petit studio de jeux indépendant qui a conçu une série de jeux multijoueur expérimentaux.

Cricket 22: The Official Game of The Ashes est annoncé sur Nintendo Switch. Il fera son apparition sur la console de Nintendo en janvier 2022.

Cricket 22 promet « le jeu de cricket le plus robuste et le plus substantiel que les fans aient jamais vu ». Il comprendra l’éternelle compétition des Ashes, mais aussi une gamme étendue de licences. Le jeu comprendra la compétition australienne Big Bash T20, The Hundred, la nouvelle compétition en Angleterre et au Pays de Galles, la partie tropicale de la CPL dans les Caraïbes, et des équipes sous licence complète d’Australie, d’Angleterre, des Antilles, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande. Cricket 22 : The Official Game of The Ashes comprendra les commentaires de Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell et David Gower. En plus d’une plus grande profondeur et d’une meilleure analyse, il y aura également une équipe de commentateurs exclusivement féminine. En termes de gameplay, Cricket 22 comprendra de toutes nouvelles commandes de bowling et de fielding, ainsi qu’une série de tutoriels complètement remaniés. Les fans peuvent également s’attendre à un mode carrière narratif dans lequel ils devront gérer leur entraînement et leurs conférences de presse, gérer les blessures et décider de leur chemin vers la gloire internationale.

Après être venu sorti sur Wii il y a plus d’une décennie, A Boy and His Blob est maintenant en route pour une sortie sur l’eShop de la Nintendo Switch. Ziggurat Interactive a annoncé qu’elle allait porter le classique de WayForward sur la console.

Le sort du pays de Blobolonia, menacé par un infâme empereur, repose entièrement sur les frêles épaules d’un petit garçon. Avec une bonne réserve de bonbons, une pointe de travail d’équipe et un meilleur ami du nom de blob, vous allez l’aider à progresser à travers les niveaux originaux et impressionnants de “a boy and his blob”. Remake époustouflant du classique d’aventure plate-forme sorti sur NES, “a boy and his blob” fait découvrir ce conte qui sent bon la guimauve aux nouveaux fans de plate-forme tout en restant fidèle au jeu originel. A vous de guider le petit garçon à travers des énigmes épineuses et des obstacles en tous genres afin qu’il mette l’empereur qui fait trembler Blobolonia hors d’état de nuire. Mais comme tous les garçons, notre petit héros ne peut sauter qu’à une certaine hauteur et ne peut courir qu’à une certaine vitesse. C’est pourquoi il a besoin de quelqu’un d’un peu spécial pour l’aider. Et ce quelqu’un, c’est son nouvel ami, blob. Blob peut réaliser des tas de choses fantastiques car il est capable de se transformer en une multitude d’objets utiles tels qu’une échelle, un trampoline ou un parachute. La forme que prend blob dépend de ce qu’il a mangé juste avant, et en particulier du parfum de bonbon que le petit garçon lui donne. Utilisez les incroyables pouvoirs de blob pour rechercher des trésors cachés, battre des méchants et échapper aux dangers qui rôdent tandis que vous voyagez à travers ce magnifique univers de jeu en 2D. Rejoignez deux nouveaux amis et embarquez pour une aventure captivante avec “a boy and his blob”

Victory Heat Rally est annoncé sur la console hybride de Nintendo, via sa boutique en ligne.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage gastronomique en incarnant le dynamique chef Zest, qui devra cultiver, créer et cuisiner jusqu’à devenir une légende ! Epic Chef sortira le 11 novembre sur Nintendo Switch.

Epic Chef est un jeu d’aventure à l’histoire captivante, saupoudré de simulation de vie, de cuisine et de fabrication, le tout mélangé en un jeu des plus appétissants !

Star Melody: Yumemi Dreamer sortira en fin d’année sur Nintendo Switch.

Rideon Japan a annoncé Mercenaries Rebirth : The Wild Links of Remembrance, un nouveau jeu de simulation tactique RPG pour la Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 14 octobre.

Aeon Must Die! sortira aussi le 14 octobre pour 19,99 €.

Mettez la galaxie à feu et à sang. Aeon doit mourir ! Découvrez un beat’em-up spectaculaire mêlant profondeur d’un jeu de combat, gameplay tactique et punchy, et IA innovante, le tout sublimé par une direction artistique de haute volée. Mettez la galaxie à feu et à sang. Aeon doit mourir ! Aeon, l’Empereur immortel de la redoutable Void Armada, a été trahi par ses généraux et laissé pour mort. Son corps détruit, son essence affaiblie, il fusionne avec vous dans un acte de rage désespéré pour pouvoir assouvir sa vengeance. Dans la cité futuriste de Pantheon, détruisez ou soumettez ceux qui ont trahi Aeon, tout en luttant pour préserver votre esprit, votre libre-arbitre et le contrôle de votre corps. Découvrez un beat’em-up spectaculaire mêlant profondeur d’un jeu de combat, gameplay tactique et punchy, et IA innovante, le tout sublimé par une direction artistique de haute volée. Succomberez-vous à Aeon et sa promesse de pouvoir illimité, ou résisterez-vous à sa volonté pour conserver votre libre-arbitre et votre identité ?

The Tartarus Key est annoncé sur Nintendo Switch.

Alex Young se réveille prisonnière d’un sombre manoir rempli de pièges mortels, d’étranges énigmes… et de caméras qui suivent le moindre de ses mouvements… Alex et ses compagnons d’infortune devront faire preuve d’ingéniosité pour s’échapper… ou périr. Plongez dans les profondeurs obscures de ce mystérieux manoir et trouvez un moyen d’échapper à l’horreur qu’il renferme. Vous incarnez Alex Young, et vous réveillez prisonnière d’une salle obscure avec pour seul guide une voix cynique qui vous parle à travers une radio portable. À mesure que vous avancez de salle en salle en résolvant des énigmes et en libérant d’autres personnes comme vous, vous pourrez faire équipe avec toute sorte de personnages, d’un conspirationniste plein d’arrogance à une détective qui possède ses propres secrets. Il devient vite évident que quelque chose de putride est tapi au cœur de cet endroit. Mais qui ou quelle est cette chose cachée dans l’ombre de ce manoir qui surveille tous vos faits et gestes ? S’inspirant des jeux classiques d’horreur, The Tartarus Key vous propose un mystère rempli de rebondissements et bien plus que quelques simples surprises mortelles. Faites appel à votre matière grise pour aider Alex à survivre, mais attention, tout le monde n’en sortira peut-être pas.

Little Witch Nobeta est annoncé sur Nintendo Switch pour 2022.

Potato Flowers in Full Bloom est aussi annoncé sur Nintendo Switch, pour hiver 2022.

Toree 2 disponible sur Nintendo Switch pour 0,99€.

Toree 2, la suite du hit surprise Toree 3D est un jeu de plateforme 3D de petite taille qui se concentre davantage sur les choses que les gens ont appréciées dans le premier jeu comme un gameplay rapide, des niveaux axés sur le flux et des costumes mignons (deux cette fois).

Bienvenue dans What Lies in the Multiverse, une comédie d’aventure sur les mondes parallèles et les sévices que leur font subir un jeune garçon doué flanqué d’un scientifique excentrique toujours de mauvais conseil.Le jeu sortira début 2022.

What Lies in the Multiverse est une aventure 2D scénarisée qu’on pourrait qualifier de comédie dramatique. Regorgeant d’hilarantes loufoqueries cartoonesques, l’histoire vous confronte aussi à des thèmes profonds et matures comme la mort, la jalousie et l’obsession. Ça part forcément très vite en sucette dans le Multivers quand vous découvrez le don de voyager d’un monde parallèle à un autre : des variantes de chaque niveau qui diffèrent par leur esthétique, leur thème et leur topographie. Vous serez ainsi amené à changer régulièrement de monde pour résoudre des énigmes logiques et spatiales et avancer dans l’histoire. Vous voulez changer de monde à la volée ? Pas de problème ! Pas moyen d’atteindre un rebord ? Bim ! Changez de monde en plein vol. Vous avez peur de glisser dans un environnement glacé ? Passez dans un autre univers où le sol est plus stable ! Mais attention quand la gravité s’en mêle…

Endossez le rôle d’une jeune pompière au début de sa carrière. Armée de sa hache et d’une lance à incendie à haute pression qui lui sert aussi de propulseur, Firegirl répond aux appels d’urgence à travers la ville. Pourra-t-elle sauver tous les civils piégés dans chaque incendie ? Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue sortira le 14 décembre.

Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy est annoncé sur Nintendo Switch pour le 14 octobre.

Lorsqu’un maléfice de vieillissement infecte les vêtements de 8 superbes jeunes filles médiévales, il revient au légendaire Uma Ninja de les protéger. En tant qu’un de ces héros équins, il est de votre devoir de détruire les vêtements de ces demoiselles maudites avant que leur grâce et leur vigueur ne soient volées à jamais ! En utilisant la magie pour miniaturiser et affronter les petites forces démoniaques derrière cette menace, les Uma Ninja se précipitent dans la bataille au nom de l’amour et de la valeur ! Waifu Discovered 2 : Medieval Fantasy est un shoot’em up vertical facile à jouer et addictif à maîtriser. Choisissez un héros et donnez de la puissance à votre vaisseau pendant que vous éliminez des monstres malveillants, collectez des pierres précieuses et détruisez des vêtements infectés. Entre les étapes, achetez des objets ou des améliorations permanentes et écoutez les ragots du mystérieux commerçant. Décidez ensuite de la jeune fille que vous tenterez de sauver, en découvrant peut-être quelques secrets séduisants en cours de route.

Inspector Waffles sortira aussi le 14 octobre pour 12,99 €.

Difficile de sortir cette affaire de ma tête… Toutes les épreuves que mon ancien coéquipier a traversées… Cela me laisse un goût amer dans la bouche. J’imagine que c’est ce qui me fait rester ici, en train de boire encore un autre verre de lait. Inspector Waffles pensait que le pire etait derrière lui, mais le meurtre d’un PDG reconnu, apprécié par les habitants de Cat Town soulève de nouvelles questions et craintes. En tant que meilleur inspecteur du CTPD, Waffles n’a pas le choix : il doit faire abstraction de ce douloureux passé, revêtir son vieil imper’ usé et se préparer à remettre ses pattes dans le cambouis. Une histoire policière rappelant les classiques du genre, Inspector Waffles offre de nombreux mystères à résoudre, une histoire pleine d’intrigue et de rebondissements et une multitude personnages à interroger, le tout enveloppé dans un style pixel-art magnifiquement simple. Serez-vous capable de flairer tous les indices et d’attraper le meurtrier ? DE QUOI VOUS FAIRE FRETILLER LES MOUSTACHES ! Un brillant détective félin dans un monde rempli de chats, de chiens et peut-être d’autres espèces anthropomorphes. Les animaux pixellisés vous attendent de partout! Une belle bande-son jazzy, pleine de musique et d’harmonie qui plairont à vos oreilles et à votre cerveau. Des jeux de mots sur les chats et les chiens à vous faire tomber à la renverse… mais toujours sur vos pattes !

Evil Tonight sortira aussi le 14 octobre 14,99 €. Le Mal ne l’effraie pas. C’est son travail. Exorciste moderne, Silvia a vaincu d’innombrables horreurs en matérialisant le mal des lieux hantés. Mais ce soir, les choses ne se passent pas comme prévu… Luttez, survivez, explorez, résolvez des énigmes et découvrez le mystère d’Evil Tonight !

L’éditeur PM Studios et le développeur Zarc Attack ont retardé la sortie d’Exophobia. Le jeu de tir à la première personne d’inspiration rétro était initialement prévu pour aujourd’hui, mais sortira désormais en avril 2022. PM Studios n’a pas donné la raison de ce retard.

Arcade Paradise a aussi été retardé et ne sortira plus cette année comme prévu initialement. L’éditeur Wired Productions et le développeur Nosebleed Interactive ont décidé de reporter la sortie du jeu au printemps 2022.

Bienvenue dans Arcade Paradise, le jeu d’aventure d’arcade rétro des années 90. Incarnez Ashley, qui vient juste de recevoir les clés de la laverie familiale. Plutôt que de gagner sa vie en lavant des torchons, Ashley choisit de transformer la laverie en salle d’arcade à succès. Choisissez parmi plus de 35 jeux destinés à la salle d’arcade, tous inspirés par trois décennies de jeux vidéo et jouables avec des records à battre. Gardez une longueur d’avance sur votre père, gérez et investissez les bénéfices, et construisez la salle d’arcade de vos rêves ! Reprenez la laverie et ses corvées ennuyeuses, comme laver les vêtements et sortir les poubelles, et transformez-la en une superbe salle d’arcade avec les jeux les plus cool de la ville qui vous rapporteront beaucoup plus d’argent ! Plus de 35 jeux d’arcade, chacun possédant son propre gameplay, ses histoires, ses missions et ses meilleurs scores ! Inspiré par 3 décennies de jeux, allant des premiers jeux vectoriels jusqu’à l’ère du 32 bits.

Grey Alien Games a annoncé la sortie de Regency Solitaire sur la Nintendo Switch. Il sera lancé le 19 octobre en Europe et en Amérique du Nord, et il est maintenant disponible en précommande numérique. Il coûte 10,99€ / £9,99 / $11,99, mais il y a une réduction de 20% disponible jusqu’au jour du lancement ! Cette version du jeu a été développée par Coldwild Games, qui a effectué une réécriture complète du code original (en BlitzMax) vers Unity.

Vous êtes Anna Isobe, une flic cyborg abandonnée par le progrès et projetée au milieu d’une conspiration mondiale. Vivez l’expérience d’un gameplay point-and-click classique tout en voyageant à travers un avenir sombre et faites des choix qui scelleront le destin du monde. The Sundew sortira le 14 octobre pour 12€49.

Shibukawa, capitale du Japon, 2054. L’eau s’écoule par les fissures du plafond jusque sur votre lit, tandis que la pluie incessante masque le gémissement d’un réfrigérateur agonisant et le grésillement des néons de la ville, à l’extérieur. Vous ne reconnaissez pas cette respiration lourde qui parvient à votre oreille, ni la chaleur du corps qui se trouve à vos côtés…

Le monde descend en enfer, et il vous emporte avec lui.

Bienvenue à Shibukawa

Vous êtes Anna Isobe, une flic améliorée cybernétiquement, dans un monde qui vous a laissé derrière lui. Autrefois brillant espoir pour l’avenir, les cyborgs sont devenus tabous, remplacés par des drones et des automates qui rendent obsolètes même vos capacités les plus élevées. Coincée dans un travail ingrat, entourée de regards indifférents, vous avez toujours le devoir de protéger et de servir, et c’est justement ce que vous allez faire.

The Sundew est un jeu d’aventure sombre qui se déroule dans le futur, au lendemain d’une guerre dévastatrice, où le monde tel que nous le connaissons a été transformé par les flammes en une nouvelle dystopie terrifiante. Ce qui commence comme un jour normal devient rapidement tout autre chose, et bientôt une policière solitaire et obstinée tiendra le destin du monde entre ses mains.

Un sombre futur qui devient réalité

The Sundew rend hommage aux jeux d’aventure classiques d’autrefois tout en reflétant le gameplay et les enjeux contemporains. Son pixel art magnifiquement dessiné et son design sonore étonnant donnent vie à ce sombre avenir et vous ancrent dans une vision du progrès de l’humanité à la fois étrangère et étrangement familière…

Un nouveau monde

Le Japon est en ruines, à l’exception du havre de Shibukawa, par ailleurs très animé. Guidez Anna à travers cette nouvelle mégalopole et au-delà, à la recherche du mystère qui se cache derrière une conspiration larvée et grandissante. Voyagez des ruelles de la ville aux îles lointaines, jusqu’à la célèbre prison d’Abashiri, dans les contrées glacées de l’île d’Hokkaido.

Choisissez votre destin, et celui du monde

En plus du gameplay d’un point-and-click classique, The Sundew vous demandera de prendre des décisions qui changeront l’avenir de l’humanité. Jouant sur des questions contemporaines, les choix proposés ne sont jamais manichéens, rien n’est noir ou blanc. Selon vous, où se situent les intérêts de l’humanité et quels sont les moyens acceptables pour les atteindre ?

IMMORTAL: And The Death That Follows est annoncé sur Nintendo Switch.

Bandai Namco a annoncé aujourd’hui PUI PUI Molcar Let’s ! Molcar Party !, un party-game pour la Nintendo Switch basé sur la série animée courte japonaise en stop-motion. Une sortie est prévue pour le 16 décembre au Japon et en Asie. Le support de l’anglais a été confirmé pour la sortie asiatique.

Et on termine avec Mon Amour, qui arrivera le 14 octobre pour 7,99 €.

99 % de chances de mourir immédiatement après avoir lancé le jeu pour la première fois… C’est Mon Amour ! Bienvenue dans un monde rocambolesque aux couleurs pastel, où l’amour prend toutes les formes et toutes les tailles ! Survivez aux épreuves de ce pays pixelisé, et vous pourrez embrasser votre princesse… et ses 64 fidèles sujets ! Un seul bouton suffit pour jouer à ce jeu de « baisers volés » ! Votre prochain bécot sera-t-il le dernier ? Pourquoi s’arrêter maintenant, alors que c’est si bon ! Plus vous embrassez, plus vous vous améliorez… si vous pouvez rester en vie ! L’histoire de Mon Amour : Trois sorcières en mal d’amour ont emmené votre princesse dans le pays cauchemardesque de Babastille, avec les 64 membres de sa fidèle cour royale ! Seul votre baiser peut les sauver d’une mort certaine ! Affrontez de redoutables kaiju, admirez d’énormes méga-moulins à vent et gardez votre sang-froid dans les champs volcaniques ! Vous verrez des dauphins danser, vous arpenterez des manoirs hantés ! Pour sauver toutes les dulcinées, votre amour doit surmonter tous ces obstacles et bien d’autres encore plus terrifiants !