Grand Theft Auto: The Trilogy annoncé sur Nintendo Switch

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Oui, un GTA sur une console Nintendo, ça fait un bail !

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition avait déjà fait l’objet de rumeurs suite à un leak de Kotaku en août. Nous avons vu plusieurs fuites depuis lors, dont une classification provenant de Corée. Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est enfin annoncé aujourd’hui sur Nintendo Switch, directement par Rockstar Games. Il sera lancée plus tard en 2021.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition comprendra Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas. Chacun d’entre eux « présentera des mises à niveau générales, notamment des améliorations graphiques et des améliorations du gameplay moderne », même s’ils conserveront « l’aspect et la sensation classiques des originaux. » Jamais auparavant ces titres n’étaient apparus sur une console Nintendo.