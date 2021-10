Orbibot (Nintendo Switch) – Le test

Développé par PS Games et édité par Ratalaika Games, Orbibot paraît sur toutes consoles en août 2021 (le 20 sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5 – et le 26 pour nos Nintendo Switch). Il est proposé à 4,99 euros sur chacune de ces plateformes.

Un gameplay à la difficulté progressive mais non contextualisé

Lors du lancement du jeu, deux choix nous sont proposés. Nous pouvons soit jouer, soit modifier les paramètres, qui sont entièrement en anglais. Après avoir appuyé sur la touche « jouer », nous arrivons devant une page de sélection de niveaux. Il apparaît que les niveaux sont au nombre de quinze, et que les deux premiers sont d’ores et déjà accessibles. Pour déverrouiller les suivants, il nous faudra terminer les précédents.

Dans le jeu, que ce soit lors du lancement ou en cours de partie, nous n’avons aucun élément d’histoire et aucun dialogue. Nous ne savons ainsi pas quel est le but des missions qui vont nous être proposées. Nous nous retrouvons seulement à contrôler un petit robot en forme de boule, qui fait de temps en temps quelques bruits, un peu à la R2-D2.

Les fonctionnalités dont nous disposons sont assez limitées. Les seules actions que nous pourrons faire consistent à nous déplacer, voir les connexions des éléments de l’environnement, tourner la caméra et utiliser le zoom. Il est à noter que toutes ces actions se réalisent à l’aide de la manette, le jeu n’utilisant pas l’écran tactile.

L’objectif du jeu se répète à chaque niveau. Il s’agit de traverser un parcours, sans tomber, jusqu’à un téléporteur qui marque la fin du niveau et nous envoie vers le suivant. En cas de chute, le niveau devra être recommencé. Une fois qu’un niveau est entamé, nous pouvons y retourner depuis l’écran de sélection des niveaux de départ.

Au cours de notre traversée, nous allons rencontrer certains obstacles avec lesquels il sera possible d’interagir. Par exemple, en appuyant sur un interrupteur, il nous sera possible de faire apparaître une bille qu’il faudra pousser sur un autre bouton, ce qui aura pour effet de déclencher l’arrivée d’un ascenseur.

Au fur et à mesure de notre progression dans le jeu, les niveaux sont de plus en plus difficiles. Cela se traduit par le temps que nous mettons à finir les niveaux. Ainsi, si nous n’avons besoin que de quelques secondes pour terminer le premier, nous passons ensuite sur deux minutes pour le deuxième, puis cinq pour le troisième. Il nous est, en effet, nécessaire de prendre le temps de nous adapter aux nouveaux éléments de chaque niveau et d’en découvrir la zone, qui se développe aussi en fonction du niveau. Nous pouvons, heureusement, trouver des points de sauvegarde qui nous sauvent, en cas de chute, d’un recommencement complet du niveau.

Outre le gameplay principal, des quêtes secondaires nous sont proposées. Nous pouvons récolter des animaux faits d’associations de formes de différentes couleurs, cachées dans chaque niveau. Pour les récolter, il faudra parfois dévier du chemin principal. Cependant, l’accomplissement de ces quêtes n’a pas d’effet sur notre progression dans le jeu. Aussi, nous n’avons pas trouvé d’intérêt à les ramasser. Ces éléments ne sont d’ailleurs même pas référencés sur l’écran de sélection de niveaux, ni ailleurs dans le jeu.

Une ambiance relaxante favorisant la réflexion

Il est toujours appréciable pour les joueurs que leur jeu évolue au cours de la partie. Orbibot l’a compris et nous fait découvrir de nouveaux obstacles à chaque niveau. Il peut s’agit d’un passage avec un timing précis, ou encore d’un passage sur lequel il faudra alterner les côtés. Au cours de notre partie, nous allons de surprise en surprise, ce qui nous évite de rester sur un gameplay redondant. Voilà qui est agréable !

Le jeu va mettre votre patience à rude épreuve, les chutes seront nombreuses et il faudra bien chercher à comprendre comment passer certaines parties de la zone en cours. Pour limiter l’énervement que le jeu pourrait susciter, la musique présente est généralement assez calme. Nous avons noté qu’une était plus stressante que les autres, mais il est possible de la passer en rechargeant le niveau depuis le menu pause. Cette manipulation devra être faite en début de niveau, afin de ne pas perdre la progression jusqu’au point de sauvegarde, car la musique reste pendant le niveau.

Les bruitages viennent en revanche parfois casser cette ambiance calme. C’est le cas, en particulier, de notre petit robot, qui viendra se plaindre à chaque fois qu’il rencontre un mur. Heureusement, il nous est possible de baisser son volume depuis les paramètres du jeu.

Visuellement, les niveaux en 3D sont faits main et se composent de formes faciles à analyser. Il s’agit de cubes qui peuvent être pleins ou vides, de barrières, de galeries ou d’autres sphères. Les couleurs que nous rencontrons fréquemment dans le jeu vont du gris sombre pour les routes, au bleu du ciel, en passant par une touche d’orange qui est moins agressif que le rouge, et enfin du blanc. Ce sont là les couleurs les plus utilisées par le jeu, qui ont pour effet de protéger nos yeux. Nous avons donc dans un décor sobre et agréable. Du côté de notre personnage, la boule est noire. Elle possède un œil lui permettant de voir où elle va, d’une couleur rouge et des petits motifs orangés (deux cercles et un rectangle). Il est plus brillant que les décors, ce qui nous permet de bien le différencier, et nous avons une impression de reflet sur lui.

Au niveau de la durée de vie du jeu, elle est relativement courte, mais elle correspond au prix du jeu, qui est de 4,99 euros sur l’eshop.

Besoin d’aide ?

Pour tenter d’avancer, nous avons trouvé qu’il était plus simple de jouer la sécurité en diminuant la sensibilité du stick ou en jouant avec la flèche directionnelle, pour avancer plus doucement.

Lors de nos premières parties, nous avons failli passer à côté d’un élément qui peut aussi nous apporter une grande aide dans nos parties. En maintenant le bouton X, nous pouvons observer les liens entre les éléments du niveau. De cette manière, nous pouvons voir à quoi est relié un interrupteur.