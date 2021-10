Metroid Dread réalise le plus gros lancement de la série dans l’histoire du hit-parade britannique

Bien que les chiffres de vente spécifiques n’aient pas encore été communiqués, on sait ce matin Metroid Dread connaît un excellent démarrage au Royaume-Uni.

C’est le plus grand lancement de la série dans la région. Metroid Prime 3 : Corruption sur Wii est donc battu. De plus, ce chiffre ne tient pas compte des téléchargements numériques de Metroid Dread. Il s’agit du cinquième plus gros lancement de l’année sur Nintendo Switch, derrière Mario 3D World + Bowser’s Fury, Zelda : Skyward Sword, Monster Hunter Rise et New Pokemon Snap.

Metroid Dread is the biggest launch for the franchise in UK chart history, beating Metroid Prime 3: Corruption on Wii by a good margin. And this is without digital downloads — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 10, 2021

Il convient également de mentionner que, au Royaume-Uni, Super Monkey Ball : Banana Mania a été le huitième jeu en boîte le plus vendu de la semaine. 70 % de ses ventes proviennent de la version Nintendo Switch.