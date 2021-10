Une nouvelle mise à jour gratuite et un DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons arrivent le 5 novembre

15 octobre 2021 – Le nouvel Animal Crossing: New Horizons Direct diffusé aujourd’hui a annoncé de nombreuses nouveautés qui viendront bientôt adoucir la vie des insulaires. Plusieurs de ces ajouts seront inclus dans la mise à jour gratuite qui arrivera le 5 novembre* dans Animal Crossing: New Horizons disponible sur les consoles de la gamme Nintendo Switch.

Ce contenu gratuit signe l’arrivée de personnages de la série Animal Crossing tels que Robusto, l’impassible barista qui reviendra ouvrir un café à l’étage du musée, et Amiral, le loup de mer mélomane qui emmènera voguer les insulaires vers d’autres îles. De nouvelles boutiques, telles que le cabinet de voyance d’Astrid, s’apprêtent aussi à s’installer sur l’île de Joe. Il sera aussi possible de cuisiner, créer un potager, profiter de nombreuses nouvelles options de personnalisation et de fonctions… et bien plus encore.

En plus de cette mise à jour gratuite, la présentation d’aujourd’hui a offert un aperçu d’Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise**. Dans ce DLC payant, les insulaires auront l’occasion d’intégrer l’équipe des Villas de Lou. Leur nouveau rôle les emmènera sur un charmant archipel où ils pourront concevoir des villas de vacances et rénover des infrastructures – comme une école ou un restaurant – et également découvrir de nouvelles méthodes de création et de personnalisation à mesure qu’ils décoreront des villas de vacances pour leur clientèle. Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise sera disponible le 5 novembre au prix de 24,99 €.

Ce contenu téléchargeable payant, sera également disponible sans coût supplémentaire via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, le nouvel abonnement au service Nintendo Switch Online qui inclut tous les avantages de l’abonnement standard et y inclut de nouveaux, tels que l’accès à des catalogues de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive. Les personnes souscrivant à ce nouvel abonnement pourront télécharger et accéder au contenu de ce DLC tant que leur abonnement sera actif. L’abonnement individuel au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel sera disponible au prix de 39,99 € pour 12 mois pour un abonnement individuel, et 69,99 € pour 12 mois pour un abonnement familial.

Pour suivre l »Animal Crossing: New Horizons Direct dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

La nouvelle mise à jour gratuite offrira aux joueurs de nouvelles infrastructures, de nouveaux personnages et de nouveaux services au bureau des résidents, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu.

Voici un aperçu de certaines des nouveautés qui arriveront dans le jeu dès le 5 novembre :

Le Perchoir ouvre ses portes au musée : il y a du nouveau au musée… Le Perchoir, un café où il fait bon se détendre et savourer de grands crus de cafés, ouvrira avec l’imperturbable Robusto aux commandes, mais uniquement après que le joueur aura réalisé une certaine faveur pour Thibou, le directeur du musée. Les insulaires pourront y rencontrer d’autres résidents de l’île ainsi qu’inviter d’autres personnages à les rejoindre en utilisant les cartes amiibo compatibles via le téléphone du café. Il sera également possible d’inviter des amis*** sur son île et aller boire un café au Perchoir tous ensemble.

Escapades en bateau avec Amiral : sur le ponton, Amiral attend les passagers pour les emmener en bateau vers des îles lointaines, et il ne manquera pas de les bercer de ses fameux chants marins ! Au terme de la traversée, les insulaires débarqueront sur des îles mystérieuses… flore inconnue, fuseau horaire ou saison différente, ces îles réserveront bien des surprises !

Des gyroïdes sous terre : auparavant, il était possible de déterrer des fossiles… mais bientôt, il sera aussi possible de trouver des gyroïdes en creusant le sol ! Chaque gyroïde émet un son qui lui est unique. Il est aussi possible de les personnaliser pour qu’ils s’intègrent parfaitement à la décoration de la maison !

Le marché sur l’île de Joe : l’île de Joe se développe ! Avec l’aide de son amie Ginette, Joe veut inviter des commerçants à ouvrir des commerces sur son île. Les insulaires peuvent participer à la collecte de dons pour l’aider à y parvenir. Des personnages familiers, comme Rounard, Sarah et Blaise viendront alors tenir boutique sur l’île, et Risette et Serge offriront leurs services pour personnaliser les meubles ne pouvant pas être bricolés par les joueurs sur un établi. Astrid, quant à elle, offrira des prédictions quotidiennes, et Ginette pourra enseigner de nouvelles coupes de cheveux.

En cuisine : les recettes de cuisine s’apprêtent à rejoindre les plans de bricolage. Les insulaires pourront faire pousser entre autres des tomates, du blé, des cannes à sucre, des pommes de terre, des carottes dans leur potager, puis les récolter et les combiner entre eux ou avec d’autres ingrédients pour créer de délicieux plats ou boissons. Bon appétit !

La vie insulaire gagne encore en douceur : Nook Inc. continue d’adoucir la vie des insulaires grâce à de nouveaux services allant des exercices d’aérobic à l’agrandissement de l’espace de rangement, en passant par l’ajout d’arrêtés que les délégués insulaires pourront promulguer afin que la vie sur l’île s’adapte au mieux à leurs envies, comme par exemple en ralentissant la prolifération des mauvaises herbes, ou encore en incitant les résidents à se lever plus tôt que d’habitude.

En plus de ces ajouts inclus dans la mise à jour gratuite, les joueuses et les joueurs pourraient vouloir explorer de nouveaux horizons via le DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC.

Dans ce DLC, les insulaires rejoindront l’équipe des Villas de Lou, au sein de laquelle ils pourront concevoir des villas de vacances et faire le bonheur d’une multitude de personnages grâce à leurs talents pour la décoration. Voici certaines des fonctions que les insulaires trouveront dans cette extension à partir du 5 novembre :

Devenir membre de l’équipe des Villas de Lou : des clients rêvant de faire construire leur villa de vacances idéale visitent la station balnéaire des Villas de Lou, située dans un archipel composé d’une multitude d’îlots. Les insulaires peuvent aller parler aux clients pour connaître les détails de leur requête, et ainsi concevoir la villa de vacances de leurs rêves !

Concevoir des villas de vacances de rêve : après avoir choisi un emplacement pour la villa de rêve du client, les insulaires peuvent y installer les meubles qui ont été livrés à l’avance et aménager l’intérieur. Au fur et à mesure des requêtes exaucées, il sera possible d’acquérir de nouvelles techniques de décoration, comme par exemple restructurer l’intérieur avec des cloisons mobiles et des piliers pour diviser les pièces, ou ajouter des séparateurs, un éclairage ou des bruits d’ambiance qui ajouteront du caractère aux lieux. Le thème de la villa de vacances dépendra du client, et d’innombrables requêtes attendent l’expertise des joueurs en matière de décoration. Et il est même possible d’aménager un jardin à l’extérieur !

Rénover des villas et organiser des colocations : à mesure que les insulaires deviennent des décorateurs confirmés, ils pourront faire de nouvelles suggestions aux vacanciers, comme par exemple redécorer les villas d’anciens clients avec de nouveaux meubles, ou suggérer à deux personnages de tenter une colocation.

Aménager des infrastructures : l’archipel des Villas de Lou est parsemé d’infrastructures à l’abandon. Soucieuse de développer l’île, Lou suggérera aux insulaires de restaurer ces infrastructures afin d’en faire entre autres une école, un restaurant ou un café.

Trouver l’inspiration dans le RJD : les insulaires peuvent prendre des photos des propriétés qu’ils ont créées et les sauvegarder dans le catalogue de l’agence, qui peut être consulté à partir de l’appli Réseau des joyeux décorateurs du NookPhone. À partir de cette application, il est également possible d’accéder au hall d’exposition, dans lequel il est possible d’admirer les créations publiées par des décorateurs du monde entier et dont l’identifiant RJD est public****. Pourquoi ne pas suivre ces décorateurs et s’inspirer de leur travail ?

Utiliser des amiibo pour inviter des personnages : le travail des insulaires consiste avant tout à aller parler aux visiteurs de la station balnéaire qui rêvent d’une villa de vacances dans l’archipel, mais… en utilisant un amiibo de la série Animal Crossing, il est possible d’inviter un personnage spécifique afin de lui proposer une villa de vacances. Avec les amiibo, même les individus aux emplois du temps les plus chargés, comme Marie ou Méli et Mélo, pourront enfin profiter de vacances bien méritées dans leur propre villa de rêve !

Utiliser les techniques apprises au travail : les techniques acquises par les insulaires au sein de l’équipe des Villas de Lou peuvent être utilisées sur l’île où ils habitent. C’est peut-être là l’occasion parfaite de rénover leur propre maison ! De plus, si un insulaire offre une boîte de chocolats souvenir des Villas de Lou à un résident de son île, ce dernier pourrait bien commencer à s’intéresser à l’archipel et aux villas de vacances. Et enfin, les décorateurs les plus expérimentés pourront même suggérer de rénover les maisons des autres résidents de l’île !

Mais ce n’est pas tout : pour offrir aux joueurs encore plus de possibilités, le 5 novembre, les nouvelles cartes amiibo Animal Crossing série 5 seront disponibles auprès des revendeurs participants, apportant encore plus de variété à la sélection de personnages disponibles via les cartes amiibo. Les paquets de cartes amiibo seront disponibles à la vente séparément et chaque paquet contient 3 cartes amiibo. Les joueuses et joueurs pourront utiliser ces cartes hautes en couleur dans Animal Crossing: New Horizons. La série 5 comprend un total de 48 personnages, dont certains encore inédits sur carte amiibo, ainsi que de nouveaux personnages.

Le service NookLink de l’application Nintendo Switch Online sera également mis à jour le 5 novembre, avec l’ajout de nouveaux articles qui pourront être échangés en jeu contre des points Nook, ainsi que celui du « Journal de ton île » qui permettra aux insulaires de consulter les actualités quotidiennes de leur île. Ils pourront également recevoir des conseils pour profiter au mieux de la vie sur l’île avec l’appli Guide insulaire, et consulter le Réseau des joyeux décorateurs depuis un smartphone ou une tablette.

Avec l’arrivée de deux grandes mises à jour le 5 novembre, incluant la mise à jour gratuite vers la Ver. 2.0 et le DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, les insulaires vont avoir de quoi profiter encore longtemps de la vie sur leur petit bout de paradis.

L’Animal Crossing: New Horizons Direct a révélé l’arrivée le 5 novembre 2021 de la Ver. 2.0 d’Animal Crossing: New Horizons ainsi que celle du DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise. Les cartes amiibo Animal Crossing série 5 seront elles aussi disponibles à cette même date.

* Une mise à jour gratuite du logiciel est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises.

** Le jeu complet (vendu séparément) est requis pour utiliser ce DLC.

*** Le multijoueur requiert une console et un exemplaire du jeu (vendus séparément) par joueur.

**** Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.