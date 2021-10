Prix et autres informations autour du Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Les Villas de Lou ont besoin de vous ! Rejoignez Lou et son équipe sur un archipel lointain et aidez-les à donner forme aux villas dont rêvent vos personnages d’Animal Crossing préférés. Laissez libre cours à votre créativité grâce à de nouveaux meubles et des options de personnalisation inédites, et partagez vos créations avec le reste du monde !

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise est inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou disponible à l’achat séparément en tant que contenu téléchargeable*. Pour plus d’informations, notamment sur les différences entre l’achat de ce contenu et sa disponibilité via l’abonnement, rendez-vous sur le site d’Animal Crossing: New Horizons.

*Vous devez posséder Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch (version européenne) pour accéder au contenu d’Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Jouez à une sélection de classiques SEGA Mega Drive sur Nintendo Switch !

Un catalogue grandissant de jeux SEGA Mega Drive sera lui aussi disponible aux côtés du catalogue Nintendo 64 ! Les 14 jeux ci-dessous seront disponibles au lancement et d’autres titres seront ajoutés au fil du temps.