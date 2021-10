Savage Halloween (Nintendo Switch) – Le test

Publié par QUByte Interactive le 15 avril 2021, Savage Halloween est un jeu d’action et de plateformes, fait par 2ndBoss. Il est vendu à 4,99€ sur le Nintendo eShop français.

Laissez-nous rentrer !

Chaque année, pour Halloween, les monstres ont une autorisation de sortie sur le monde pour vingt-quatre heures. Aujourd’hui, le Seigneur Vampire trouve cela injuste et, dans le but de continuer la fête, décide de fermer le portail menant aux profondeurs pour qu’aucun monstre n’ait à rentrer.

Jack, un homme citrouille, accompagné de Dominica, la fille du vampire et de Lulu, un chien-loup, sont les seuls à vouloir rentrer. Ils vont tout faire pour rouvrir le portail.

Chacun de ces personnages sont jouables, avec différentes caractéristiques : James est le personnage équilibre, Lulu a une meilleure résistance mais est plus lourd et plus lent, Dominica est plus rapide et saute plus haut, mais est plus fragile. Ils disposent chacun d’une attaque spéciale différente.

Un chemin rempli d’obstacles

Pour aller jusqu’au château où se trouve le vampire, nos héros vont devoir traverser sept zones, chacunes réparties en six tableaux différents, dont quatre sont des niveaux à plateformes. L’un des deux restants est un niveau spécial unique (shoot them up, runner, …), et le dernier est le combat contre le boss de la zone.

Le bestiaire est assez complet, et nous découvrons de nouveaux ennemis sur chaque zone, avec chacun leurs capacités.

Le personnage a trois vies. Une fois celles-ci utilisées, nous pouvons choisir de continuer, ce qui nous fait revenir au début du tableau actuel. Il n’est possible de continuer seulement trois fois ; ensuite, nous devons recommencer depuis l’écran titre.

Aide-moi !

Étant donné que chaque zone sera plus difficile que la précédente (ajouts de monstres et de pièges), si vous n’arrivez pas à passer un niveau tout seul, vous pouvez toujours demander à quelqu’un de vous aider. En effet, le multijoueur est possible jusqu’à deux, en local uniquement. Par contre, il faudra obligatoirement passer par l’écran titre, et donc commencer la zone depuis le début. Cependant, la progression solo et la progression multi sont la même, n’ayez crainte.

Dans le cas d’une partie à deux joueurs, ces derniers pourront choisir d’incarner le même personnage. La couleur sera différente pour qu’ils puissent se différencier.

Si un joueur avance trop lentement ou trop rapidement, il est possible que l’autre tombe et meure ; il faut donc se coordonner pour rester ensemble.

Chaque joueur aura son propre score et ses munitions.

Un score ? Des munitions ?

Le jeu étant un jeu de tir, nous pouvons trouver plusieurs types de munitions et devons les utiliser au bon moment. Il y en a, en plus des munitions de bases qui sont infinies, quatre types que nous vous laissons découvrir.

/!\ À noter que lorsque nous ramassons un certain type de balles, notre personnage les sélectionne par défaut. Il faudra donc reprendre celles que nous utilisions si nous ne voulons pas tout perdre. Il est possible de modifier ceci dans les paramètres, accessibles uniquement depuis l’écran titre.

Pour le score, celui-ci augmente en fonction de plusieurs choses. Vous pouvez donc partir à la course au score seul, en gardant en tête ceux réalisés dans les différentes zones, ou jouer à qui aura le plus gros score en multijoueur.

Chaque ennemi donne un nombre différent de points, visez en priorité ceux qui en valent le plus ! D’autres paramètres rentrent en compte dans le calcul du score, tels que le nombre de munitions restantes et la quantité de vie restante après le boss de zone, par exemple.

Les munitions et scores revenant à zéro à chaque retour sur l’écran titre, il est possible de les conserver sur plusieurs zones.

Le confort :

Au niveau visuel, nous sommes sur de la 2D : c’est coloré, et chaque zone a sa propre atmosphère visuelle. Ça pourrait être sympathique, mais sur de longues sessions, à peine nos yeux se sont-ils habitués à une couleur que cette dernière changeait complètement.

Ajoutons que, entre les musiques qui se répètent sans cesse et les bruitages constants de tirs, nous obtenons un petit mal de crâne. Ici, le changement de zones est un soulagement, les musiques changent enfin !

Nous avons eu quelques passages plaisants dans les débuts, avec quelques dialogues qui font note d’un peu d’humour.

La prise en main est aisée, nous comprenons vite les touches et n’avons de soucis que pour choisir les bonnes munitions que nous voulons utiliser.