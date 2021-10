Top des ventes de la semaine au Japon: belle réussite pour Demon Slayer

Voici le top des ventes de la semaine (du 11 au 17 octobre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Le shonen du moment au Japon, Demon Slayer, n’a pas raté son entrée dans le monde du jeu vidéo malgré l’idée saugrenu d’une sortie uniquement sur consoles Sony, alors que LA console du moment n’aura pas le droit, pour le moment, à cet opus.

01./00. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2021.10.14} (¥7.600) – 94.849 / NEW

02./01. [NSW] Metroid Dread # <ACT> (Nintendo) {2021.10.08} (¥6.980) – 22.221 / 109.019 (-74%)

03./00. [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles <FTG> (Aniplex) {2021.10.14} (¥7.600) – 20.187 / NEW

04./00. [PS4] The Idolm@ster: Starlit Season # <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.14} (¥8.200) – 15.597 / NEW

05./00. [PS4] Back 4 Blood # <ACT> (Warner Entertainment Japan) {2021.10.12} (¥7.800) – 13.112 / NEW

06./00. [NSW] Monark # <RPG> (FuRyu) {2021.10.14} (¥7.700) – 10.521 / NEW

07./02. [PS4] Far Cry 6 # <ACT> (Ubisoft) {2021.10.07} (¥8.400) – 9.917 / 44.136 (-71%)

08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.648 / 2.234.813 (-10%)

09./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.615 / 4.095.124 (-22%)

10./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.402 / 4.460.356 (-21%)