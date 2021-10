Un gros report pour Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp sur Nintendo Switch

Laissé pour morte depuis Advance Wars: Dark Conflict en 2008 sur DS, Nintendo ne laissait que peu d’espoir de revoir la licence revenir un jour.

Pourtant lors de l’E3 2021, Nintendo annonce le remake Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp sur Nintendo Switch. Celui-ci remet au gout du jour les deux premiers jeux de la série avec déjà une sortie à la base prévue pour le 3 Décembre 2021. Certainement une façon de tâter le terrain pour un potentiel avenir de cette IP et d’officialiser un nouveau partenariat entre Nintendo et un studio Tiers. Ce n’est pas une première du genre mais Nintendo prête cette IP au studio WayForward (notamment connue pour être derrière Shantae) sur ce titre avec Intelligent System leur prodiguant conseil et support. Dernière nouvelle également, le Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp aura du multijoueur en ligne.

Mais, aujourd’hui, on apprend que le jeu ne sortira pas à la date prévue et se voit repoussé au printemps prochain. Comme vous pouvez le constater, Nintendo note que le jeu « a juste besoin d’un peu plus de temps pour être peaufiné ».

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021