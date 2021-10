Crysis Remastered Trilogy (Nintendo Switch) – Le test

C’est en 2007 que sortait le jeu Crysis sur pc, une véritable vitrine technologique avec son île paradisiaque et ses panoramas à couper le souffle. Un Far Cry à la sauce futuriste créé par le studio Crytek. Le titre est un succès et il aura eu droit à 2 autres suites plus un spin off sur pc et toutes les plates-formes du moment. C’est avec fébrilité et fierté que nous accueillons sur notre chère et tendre Switch la trilogie au complet et en mode remastered. Alors que vaut ce portage de ces 3 jeux qui, auparavant, faisaient cracher nos pc.

Bon c’est bien beau tout ça mais ça raconte quoi au juste

Crysis 1

Bon pour l’histoire rien n’a changé, nous incarnons Nomad, un soldat doté d’une nanocombinaison high-tech capable de le rendre invisible, de s’améliorer en une armure plus résistante ou encore d’avoir une force physique décuplée. Nous sommes lâchés sur une île paradisiaque envahie par l’Armée Coréenne. Nous sommes sur place pour libérer des archéologues pris en otage. Mais l’opération ne se passe pas comme prévue, notre équipe se retrouve attaquée par une force extraterrestre. Plus tard on découvrira que ce sont les Cephs, une race extraterrestre très avancée technologiquement.

Crysis 2

Le deuxième jeu se déroule cette fois-ci à Manhattan, trois ans après le premier. On y incarne cette fois-ci Alcatraz, un Marine qui a revêtu la nanocombinaison de Prophet, l’un des personnages centraux du 1er épisode. L’île de Manhattan est attaquée par les Cephs, qui ont lâché un virus, surnommé « Virus Manhattan », et est placée sous loi martiale. Notre but ici sera bien évidemment de nettoyer tout ce bordel et comprendre ce qu’il se passe.

Crysis 3

Pour le troisième épisode de la licence, l’histoire se déroule 25 ans après les événements du 2 et toujours dans la ville de Manhattan. On y incarne cette fois-ci Prophet. Notre mission principale sera ici d’en finir une bonne fois pour toutes avec l’invasion des Cephs.

Bon soyons honnêtes, les scénarios des Crysis ne sont pas vraiment des œuvres d’art, néanmoins nous avons droit ici à tous les stéréotypes du genre. Les héros militaires faisant preuve de bravoure, les méchants voulant contrôler quelque chose qu’ils ne connaissent pas, une race extraterrestre très méchante… et ainsi de suite. Bref, nous sommes ici en terrain connu. Les scénarios se suivent néanmoins avec plaisir, et il est agréable de constater que la trilogie forme un tout cohérent reprenant dans chacun de ses titres des personnages et événements afin de créer une totale cohésion et assurer en passant un petit fan-service.

Bon ok pour l’histoire mais maintenant on y joue comment

Le gameplay est simple, nous sommes face à un FPS avec une liberté d’action assez grande. Alors attention, nous n’avons pas de monde ouvert à la Far Cry, mais à l’instar de celui-ci nous pouvons choisir notre façon d’appréhender les ennemis. Vous préférez la discrétion, très bien alors armez votre arme d’un silencieux, visualisez votre environnement et prenez le temps de mettre en place votre tactique tout en profitant de la capacité d’invisibilité de votre nanocombinaison.

Sinon, si le côté stratégie vous ennuie et que vous préférez l’action à la Expendables, et bien c’est toujours possible. Mais ce serait quand même gâcher une partie du jeu, notamment le premier dont l’action se déroule sur une île paradisiaque et donc apportant de multiples approches furtives et stratégiques. Il en sera totalement différent pour le second épisode, moins ouvert et un peu plus scripté, le jeu se prêtera un peu plus à un gameplay bourrin, même s’il est toujours possible de se la jouer infiltration. Même constat pour le troisième épisode.

Il sera toutefois possible dans les 2 suites d’améliorer son armure grâce à des technologies trouvables sur le corps des ennemis, permettant du coup de se rendre quasiment invulnérable. Si on peut trouver cela un peu facile, cela permet néanmoins d’apporter quelques nouveautés aux titres et au gameplay. Enfin grande nouveauté dans le troisième épisode, nous aurons en notre possession un arc. Celui-ci sera très utile et fortement cheaté une fois couplé à notre nanocombinaison, notre invisibilité ne s’annulant pas après un tir. Quoi qu’il en soit, le gameplay des 3 jeux est jouissif et nerveux. Nous sommes face à 3 excellents FPS jouables en mode bourrin ou en mode furtif.

Pour ce qui est de la durée de vie, celle-ci est plus que raisonnable, le titre proposant les trois jeux pour la somme de 49€99, cela est tout à fait convenable. Comptez une dizaine d’heures pour Crysis 1 et 2, tandis que Crysis 3 vous demandera 7 à 8 heures pour le boucler.

Alors Crysis sur Switch ça donne quoi

Bon ben soyons honnête, si à l’époque Crysis 1 et 2 mettait à genoux les PC du moment grâce à son moteur graphique ahurissant, le 3ème jeu n’était pas vraiment du même niveau. Même si graphiquement Crysis 3 est très bon, il n’est pas vraiment du niveau de ses grands frères. Passons ses petits détails et parlons des versions Switch, qui arrivent, malgré toutes attentes, à faire tourner les 3 titres sans grandes difficultés. Nous n’avons noté aucun ralentissement, quelques bugs de collisions sont présents par moments, mais rien de vraiment handicapant. Au final, ce qui nous chagrine le plus dans ces versions remaster, c’est d’avoir l’impression parfois de ne pas vraiment avoir les versions remaster mais des versions un peu plus allégées, avec des graphismes moins fins et un peu plus grossiers, cela se ressent bien plus sur le 1er épisode. Les 2 autres ayant une qualité graphique tout à fait honnête, même si par moment on a des impressions de flous. Oui, ne vous attendez pas au même niveau graphique que sur PS5 ou One X, bien que la Switch impressionne très clairement en nous donnant des jeux propres et tournant parfaitement. Au final, Crysis remastered trilogy est une très bonne compilation proposant des jeux graphiquement très bons avec un gameplay nerveux et avec en prime une petite fonction gyroscopique. Certes ce petit plus ne vient pas changer la donne mais peut se montrer sympa, enfin juste pour un petit moment. Pour ce qui est de la bande-son, nous n’avons rien à redire là-dessus. Celle-ci se montre correcte avec des musiques et des sons d’ambiance typiques des FPS. Les jeux proposant toujours la VF, il est toujours aussi agréable d’entendre les personnages avec des doublages plutôt bien réussis.