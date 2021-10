Bonito Days (Nintendo Switch) – Le test

Bonito Days est un jeu multijoueur sorti le 14 octobre 2021, publié et développé par Studio Somewhere. C’est le premier jeu des développeurs d’origine britannique et il coûte seulement 8,99€.

Gameplay

On s’attaque immédiatement à son gameplay : le jeu se joue comme si on faisait du vol à voile avec des poissons volants qui peuvent se transformer en boule de bowling (oui c’est particulier).

Le but sera de faire le plus gros score avant de se laisser tomber en boule sur une cible avec plusieurs secteurs allant généralement de 50 à 400 points.

Tous les niveaux commencent avec la forme bowling s’ensuivra une rampe où l’on pourra déployer ses nageoires. À partir de ce moment, vous devrez récupérer de nombreux bonus tels que des multiplicateurs de score, des cœurs qui augmentent les points et des objets représentés sous la forme d’une bulle multicolore.

Les objets seront seulement utiles lorsque vous atteignez la cible : le poids arrêtera la balle net, l’aimant vous empêchera de rebondir et la boisson empêche de rebondir fortement. On trouvera dans certains niveaux des cercles accélérateurs permettant de rester plus longtemps dans les airs.

Le jeu n’est pas si facile à maîtriser puisque plus vous restez dans les airs, plus il sera difficile de rester en hauteur et si vous n’atteignez pas une cible, votre score ne sera pas comptabilisé. Aussi la physique de suspension dans les airs est assez réaliste et vous ne pourrez pas faire n’importe quoi au risque de perdre votre hauteur et votre vitesse.

Les chemins les plus optimaux consistent vraiment à trouver un maximum de cœurs et à ne pas trop s’approcher de l’eau pour éviter le drame…

Level design

Les niveaux ont tous une ambiance très relaxante, la montagne pleine de neige, la plage avec sa mer bleu clair ou encore ses couchers de soleil des plus réussis. Les niveaux se ressemblent un peu, mais ils ont des décors très différents avec des manières très différentes de les aborder pour obtenir le meilleur score.

Vous n’arriverez même pas à vous énerver lorsque vous perdrez puisque le jeu brille de mille éclats accompagnés d’une musique sublime.

Musique

La musique est vraiment agréable, toutes les musiques sont chantées et elles ont un rythme assez lent qui accompagne très bien les niveaux. Si vous cherchez un jeu nerveux, passez votre chemin car vous serez sûrement beaucoup trop détendus après avoir écouté les musiques de chaque niveau.

Multijoueur

Le jeu est jouable en solo, mais il perd tout son intérêt puisqu’il n’y a rien à débloquer : le seul but est de massacrer vos amis afin de leur prouver votre supériorité vidéoludique.

Vous pourrez jouer à un maximum de quatre joueurs en simultané donc faites attention à ne pas prendre le même chemin qu’une autre personne puisque les objets et cœurs disparaissent quand on les récupère. Peut-être le seul souci du multijoueur est l’absence d’online qui laissera dubitatif de nombreux joueurs.

Durée de vie

La durée de vie est vraiment variable, mais vous aurez un total de vingt niveaux à apprendre et ainsi maximiser votre skill. Le jeu pourrait avoir une longueur de vie vraiment importante avec un mode en ligne, malheureusement ce n’est pas le cas.