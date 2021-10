Niantic et Nintendo lancent Pikmin Bloom, une application qui apporte un peu de joie aux déplacements quotidiens à pied

Marchez pour faire pousser plus de Pikmin, pour faire fleurir les fleurs et pour enregistrer vos souvenirs

San Francisco, 27 octobre 2021 – Niantic, Inc. annonce aujourd’hui le lancement mondial de Pikmin Bloom, une application pour smartphone conçue pour apporter un peu de joie aux trajets quotidiens à pied. Développée conjointement par Niantic et Nintendo, Pikmin Bloom permet aux joueurs de pimenter leurs promenades quotidiennes avec leurs propres escouades de Pikmin. Elle sera disponible sur l’App Store et Google Play dans les prochains jours.

Que sont les Pikmin ?

Les Pikmin sont de minuscules créatures végétales qui existent tout autour de nous mais qui ne peuvent être vues à l’œil nu. Pikmin Bloom permet de les voir et d’interagir avec elles. Les Pikmin poussent à partir de jeunes plants, et ceux cultivés par les joueurs les suivront partout. Ils aiment le nectar extrait des fruits et, lorsqu’ils sont nourris, font pousser des fleurs sur leur tête. Il y a de nombreux types de Pikmin différents à rencontrer et avec lesquels interagir dans Pikmin Bloom.

Marchez pour faire pousser plus de Pikmin

La chose la plus importante dans Pikmin Bloom est la marche quotidienne. Les joueurs trouveront en marchant des jeunes plants de Pikmin le long de leur chemin, donc plus ils marchent, plus leur équipe grandira. Ils peuvent ensuite cueillir les Pikmin sur les jeunes plants après leur croissance. En marchant plus, les joueurs peuvent se faire plus d’amis !

Faire fleurir les fleurs

En marchant avec leur Pikmin, les joueurs feront fleurir des fleurs sur leur chemin. Lorsqu’ils donnent à leurs Pikmin du nectar provenant des différents fruits qu’ils ramassent dans le jeu, de magnifiques fleurs éclosent sur leur tête. Si les joueurs collectent les pétales pour les planter quand ils marchent, les fleurs fleuriront à chacun de leurs pas, laissant un sentier coloré derrière eux. Ils peuvent regarder le monde s’animer lorsqu’ils le transforment pour créer des sentiers de fleurs partagés !

Enregistrer des souvenirs

À la fin de la journée, les joueurs peuvent consulter le nombre de pas qu’ils ont effectués ainsi que les chemins qu’ils ont pris. Ils ont la possibilité d’ajouter des notes et des photos à leur journal de bord, ce qui permet de transformer une journée ordinaire en un souvenir spécial. Un Pikmin peut également ramener des cartes postales des lieux que les joueurs ont visités, qui peuvent être sauvegardées et conservées, ou envoyées à des amis dans l’application.

Retrouvez la bande-annonce de Pikmin Bloom ci-dessous :

Un jour pour marcher avec tous les joueurs

Pikmin Bloom organisera une journée communautaire mensuelle, où les joueurs pourront se promener, planter et jouer avec d’autres personnes. Restez à l’écoute pour plus de détails !

Pikmin Bloom, qui est un jeu gratuit, est disponible dès maintenant sur l’App Store et Google Play en Australie et à Singapour, et sera bientôt disponible dans d’autres pays et régions. Veuillez suivre @PikminBloom sur Twitter et @PikminBloom sur Instagram pour plus d’informations.

Avec Pikmin Bloom comme partenaire, les joueurs peuvent rendre leurs promenades quotidiennes plus mémorables et plus amusantes. Nous avons hâte de voir le monde se remplir de fleurs !