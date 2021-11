Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en novembre 2021

Star Wars Knights Of The Old Republic

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Après un gros mois plutôt important pour fêter la sortie de la Nintendo Switch OLED, le mois de nombre s’annonce aussi fou.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en novembre 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (11 novembre)

Trois villes emblématiques, trois histoires exceptionnelles. Jouez aux classiques de la trilogie originale de Grand Theft Auto qui ont ouvert la voie au genre : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas ont été mis à jour pour une nouvelle génération et bénéficient d’améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d’affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore, qui redonnent vie à ces univers tant appréciés sous leur meilleur jour.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition inclut :

Grand Theft Auto III : Tout commence à Liberty City. Grand Theft Auto III vous offre une liberté d’action totale et vous sert le cœur du monde criminel sur un plateau. Aurez-vous assez de cran pour accepter cette offre ?

Grand Theft Auto: Vice City : Bienvenue dans les années 80. Située en plein dans la décennie des coiffures excentriques et des costumes pastel, voici l’histoire d’un homme qui va gravir tous les échelons de la criminalité. Grand Theft Auto revient avec l’histoire de Tommy Vercetti, qui mêle trahison et vengeance sous les néons d’une ville tropicale débordant d’excès et de possibilités.

Grand Theft Auto: San Andreas : Il y a cinq ans, Carl Johnson, dit CJ, a laissé derrière lui sa vie à Los Santos, San Andreas, une ville déchirée par les guerres de gangs, la drogue et la corruption. Les années 90 sont là, et aujourd’hui il est temps pour CJ de rentrer à la maison. Sa mère a été assassinée, sa famille s’est effondrée et ses amis d’enfance courent au désastre. Alors qu’il rentre chez lui, des policiers véreux lui collent un meurtre sur le dos. CJ se lance alors, contre son gré, dans un périple à travers l’État de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues dans ce nouvel épisode de la série qui a tout changé.

Développé par Rockstar Games, adapté par Grove Street Games.

Shin Megami Tensei V (12 novembre)

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (19 novembre)

Les aventures de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se déroulent dans la région de Sinnoh, terre luxuriante dominée par le Mont Couronné et berceau de nombreux mythes ayant transcendé les générations. Découvrez les nombreux lieux qu’elle abrite au cours de votre périple pour devenir le nouveau Maître ou la nouvelle Maîtresse de la Ligue Pokémon. Le jeu original a été retranscrit avec soin et fidélité, aussi bien dans son scénario que dans l’échelle des routes et villes qui composent son environnement. Ceux et celles ayant connu Pokémon Diamant et Pokémon Perle pourront revisiter des lieux familiers et revivre des scènes connues. Quant à ceux et celles qui s’apprêtent à découvrir Sinnoh pour la première fois, de nombreuses surprises et nouvelles rencontres les attendent. Ces remakes incluent les ajouts qui ont rendu les épisodes modernes de la série Pokémon plus confortables et faciles à prendre en main, ainsi qu’une mise en scène plus intense des combats de Pokémon.

JUST DANCE 2022 (4 novembre)

Just Dance® 2022, le jeu de danse par excellence, est de retour avec des univers inédits et 40 nouveaux morceaux issus de tubes à succès comme « Believer » de Imagine Dragons, « Level Up » de Ciara, et bien plus encore !

Vous êtes à la recherche du jeu idéal pour danser sur les hits du moment et vous amuser avec vos amis et votre famille ? Just Dance 2022 est fait pour vous !

• Faites de l’exercice tout en vous amusant et commencez votre propre routine avec le mode Sweat. Restez motivé.e, suivez les calories que vous brûlez et le temps que vous passez à danser.

• Faites équipe avec vos amis et envahissez la piste de danse en mode Co-op.

Rejoignez une communauté de plus de 138 millions de joueurs à travers le monde et prenez la vie du côté Just Dance !

BLUE REFLECTION: Second Light (9 novembre)

Découvrez le tout nouveau jeu de la série BLUE REFLECTION, avec des designs translucides somptueux réalisés par Mel Kishida et une histoire qui dépeint la jeunesse de filles réalistes qui nouent des liens et se questionnent sur leur identité !

Sous un ciel bleu perçant, entourée d’une eau cristalline, Ao Hoshizaki regardait le paysage estival tandis que le soleil lui brûlait la peau. Elle avait l’impression d’avoir été abandonnée dans un monde qui lui était parfaitement inconnu. Dans une école à la dérive, non loin, vivaient trois filles ayant perdu la mémoire. Elles ne se souvenaient que d’une seule chose : leur nom. Ao, en proie à la confusion, commença à mener une étrange vie en communauté avec ces filles, alors qu’elles cherchaient comment retourner dans leur monde d’origine. Un jour, dans ce monde où l’école n’était entourée que d’eau, un chemin menant à un nouveau paysage apparut soudainement. Au bout de ce chemin se trouvait un endroit mystérieux, où des choses familières existaient inexplicablement. Afin de comprendre la situation, les filles décidèrent de s’y aventurer, mais dès qu’elles firent leurs premiers pas, elles tombèrent sur un monstre qu’elles n’avaient jamais vu auparavant. Alors qu’elles pensaient la situation désespérée, les filles obtinrent un pouvoir mystérieux. Dans un monde où l’été semble éternel, de jeunes filles ont perdu leurs souvenirs. Qu’obtiendront-elles en résolvant le mystère ?

■Concevez votre propre école avec le « School Development » !

Les filles sont les seules résidentes de l’école entourée d’eau. Vous pouvez librement construire des Facilities qui leur seront utiles, comme un stand de takoyaki ou une piscine. En construisant les Facilities que vos filles préférées souhaitent, ou simplement celles que vous aimeriez avoir, vous pourrez aménager l’école comme bon vous semble !

■Les combats au tour par tour sont encore plus rapides avec les « combats exaltants en temps réel » !

Les combats au tour par tour du jeu précédent ont été grandement améliorés avec le nouveau système de combats exaltants en temps réel. Ce dernier permet au joueur d’augmenter la cadence du combat en fonction du temps écoulé et des compétences utilisées. Lancez des compétences les unes après les autres pour enchaîner les combos et infliger un maximum de dégâts. La vitesse et la puissance des combats sauront ravir les joueurs !

■Communiquez avec les filles de multiples façons !

En écoutant les demandes des filles, en les accompagnant lors de rendez-vous, et bien plus encore, le joueur aura de multiples façons de communiquer avec les filles de l’école. En renforçant votre lien avec elles, vous pourrez obtenir de nouveaux objets.

■Explorez des mondes mystérieux et magnifiques !

Dans ce jeu, vous explorez des Heartscapes, des lieux qui représentent le cœur et l’esprit de chaque personnage. Profitez de voyages dans un monde mystérieux dans lequel la voix et les souvenirs du personnage sont revisités.

World War Z (2 novembre)

La Horde arrive sur la Nintendo Switch™. World War Z, le jeu de tir de zombies à couper le souffle qui a déjà captivé plus de 15 millions de joueurs, débarque maintenant sur Nintendo Switch. Inspiré par le film de Paramount Pictures, World War Z est un jeu de tir à la troisième personne au gameplay nerveux et au rythme rapide, qui vous fera affronter des hordes de centaines de zombies. L’Humanité est au bord de l’extinction – de New York à Moscou, en passant par Jérusalem, l’apocalypse zombie se répand aux quatre coins de la planète.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ (19 novembre)

NASCAR Heat Ultimate Edition+, jeu vidéo officiel de la saison 2020 et partie intégrante de la série de course de stock-cars la plus populaire au monde, vous place au volant et vous met au défi de remporter le titre de champion de la NASCAR Cup Series. Comprend les équipes, pilotes et voitures officiels de 2020, le calendrier des trois NASCAR National Series ainsi que Xtreme Dirt Tour et des courses sur 39 circuits authentiques. La Ultimate Edition+ comprend tout ce qu’il y a dans la NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, en plus de la sélection de voitures de la NASCAR Cup Series 2021 et des principaux motifs de peinture de 2021. L’édition comprend les motifs de peinture Throwback et Playoff 2020, le personnage jouable Tony Stewart et plus encore!

• Mode Carrière – Progressez dans les séries « feeder » (Xtreme Dirt, Gander Trucks et Xfinity Series) en vue d’atteindre la NASCAR Cup Series, ou sautez directement dans l’action et commencez au sommet. • Statistiques améliorées – Faites le suivi de votre progression via le mode Carrière grâce à des statistiques améliorées et plus détaillées qui vous procurent de plus amples informations. • Améliorations de la jouabilité – I.A. améliorée, nouvelles options de caméra offertes au joueur et DNF. • Tout nouveau mode d’essai – Perfectionnez vos trajectoires de course et expérimentez en vue de trouver la meilleure configuration de voiture pour chaque circuit. • Mode Défi – Le tout nouveau mode Défi en ligne vous procure des scénarios de course uniques présentant une jouabilité diversifiée. • Circuits officiels – 39 circuits authentiques sur lesquels faire la course dans les différentes séries, dont le Daytona International Speedway, le Indianapolis Motor Speedway, le circuit routier Indianapolis Motor Speedway et le Talladega Superspeedway, ainsi que 9 pistes sur terre battue. • Multijoueur – Faites la course en ligne avec jusqu’à 16 joueurs ou profitez du mode multijoueur local à écran divisé avec un ami. • Atelier de peinture – Encore plus d’améliorations, dont de nouveaux schémas de couleurs et polices de caractères pour numéros. Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille (5 novembre) Dans un grimoire poussiéreux retrouvé au fond de son laboratoire, le sorcier Gargamel vient de mettre la main sur la formule d’une plante maléfique : la Malfeuille. Cette plante produit des graines qui ont le pouvoir d’attirer et de capturer les Schtroumpfs… mais cette plante représente aussi un grand danger pour la forêt, car elle est très TOXIQUE ! Le Grand Schtroumpf prend alors les choses en main, et demande aux Schtroumpfs de l’aider à trouver les ingrédients d’un antidote surpuissant pour guérir les plantes touchées par la Malfeuille. Armé du Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur, partez à l’aventure pour libérer vos camarades Schtroumpfs… et sauver la forêt toute entière ! – Incarnez 4 Schtroumpfs iconiques : la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier dans 5 mondes différents – Utilisez le Vaporisaschtroumpf pour soigner les plantes contaminées par la Malfeuille que vous rencontrerez sur votre chemin – Le Vaporisaschtroumpf vous permettra aussi de sauter, de planer, de plonger, d’aspirer… gardez un bon timing pour franchir tous les obstacles ! – Un gameplay orienté plateforme et exploration : trouvez votre chemin à travers des niveaux tout en verticalité – Redonnez vie au village des Schtroumpfs en progressant dans l’aventure, et améliorez le Vaporisaschtroumpf en récupérant des objets à travers les niveaux – Un jeu qui plaira à tous les fans des Schtroumpfs, petits ou grands, et aussi aux fans de jeux de plateforme en 3D ! Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille (Nintendo Switch)

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ (11 novembre)

L’histoire se déroule quatre mille ans avant la chute de l’Empire galactique et la mort de centaines de chevaliers Jedi face aux impitoyables Sith. Vous êtes le dernier espoir de l’Ordre des Jedi. Réussirez-vous à maîtriser les phénoménaux pouvoirs de la Force dans votre quête pour sauver la République ? Ou bien vous laisserez-vous tenter par le côté obscur ? Un classique de Star Wars prenant place à une période pré-Empire, regorgeant de personnages uniques, de créatures, de véhicules et de planètes. Une expérience poussée de jeu de rôle avec des personnages à personnaliser et à des choix significatifs qui impacteront vos interactions avec l’histoire et avec votre escouade. Maîtrisez le pouvoir de la Force grâce à plus de 40 capacités différentes et maniez votre propre sabre-laser. Aventurez-vous sur huit immenses mondes iconiques de Star Wars, dont Tatooine et Kashyyk, à bord de votre propre vaisseau spatial, le Faucon d’ébène. Choisissez votre camp et tissez des liens éternels avec neuf coéquipiers uniques, dont des Twi’leks, des droïdes et des Wookiees. Héros ou méchant, sauveur ou conquérant… c’est à vous de déterminer le sort de toute la galaxie !

Bloodshore (3 novembre)

Bloodshore est un film d’action présentant une Battle Royale télévisée entre des streamers célèbres, des artistes et des condamnés à mort. Entre vos mains, le sort de Nick, acteur sur le déclin qui se bat pour gagner un prix qui changera sa vie. Les apparences sont trompeuses dans cette nouvelle saison de Kill/Stream, l’émission de téléréalité la plus hype de la planète. Nick percera-t-il le mystère de Bloodshore Island à temps ?

A Boy and His Blob (4 novembre)

Lorsque la planète Blobolonia tombe sous le joug de l’empereur, un courageux blob réussit à s’enfuir pour chercher de l’aide. Après avoir atterri en catastrophe sur Terre, le blob trouve un héros improbable en la personne d’un jeune garçon. Ensemble, ils doivent retourner à Blobolonia et vaincre le méchant empereur. Armés de rien d’autre que du pouvoir de l’amitié et d’un sac rempli de dragées qui peuvent transformer le blob en outils amusants et polyvalents, ce duo de héros a tout ce qu’il faut pour vous emmener dans une aventure inoubliable. La réimagination par WayForward du classique de David Crane sur NES est un jeu de plateforme à défilement latéral apprécié des enfants et des adultes. Dans le jeu, les joueurs contrôlent un jeune garçon qui travaille avec le sympathique blob pour traverser l’environnement, vaincre des ennemis et résoudre des énigmes en faisant preuve de courage, d’esprit et de quelques dragées. Voyagez de la Terre à Blobonia dans un magnifique voyage animé en 2D, dessiné à la main.

Where Cards Fall (4 novembre)

Where Cards Fall est une tranche de vie dans laquelle vous construisez des châteaux de cartes pour ramener des souvenirs d’enfance à la vie. Créez des passages à travers des casse-têtes spatiaux oniriques pour naviguer à travers les insécurités et les émotions du collège et au-delà.

Unpacking (2 novembre)

Unpacking est un jeu zen sur l’expérience familière de sortir ses affaires de cartons et de les placer dans une nouvelle maison. Moitié puzzle de placement de blocs, moitié décoration d’intérieur, venez créer un espace de vie agréable tout en découvrant des indices sur la vie que vous déballez. Au fil des huit déménagements dans de nouvelles maisons, vous aurez l’opportunité de vivre un sentiment d’intimité avec un personnage que vous ne verrez jamais et une histoire dont vous ne savez rien.

Tunche (2 novembre)

Tunche est un jeu de beat’em up plein de charme et dessiné à la main, avec des éléments de roguelike, de la coop et une pincée de sorcellerie chamanique. Choisissez l’un des cinq personnages, maîtrisez leurs compétences et leurs capacités ultimes, battez des boss épiques et percez les secrets de la mystérieuse jungle amazonienne ! Le jeu est axé sur un système de combat à haut risque et à forte récompense, ainsi que sur une note de style. Choisissez le héros qui convient le mieux à votre style de jeu et commencez votre voyage à travers 4 mondes différents, chacun rempli d’ennemis uniques.

Faites équipe avec jusqu’à 4 amis en écran partagé local

Gagnez de l’expérience et apprenez de nouveaux mouvements avec chaque personnage

Utilisez des combos en mêlée ou à distance ainsi que des attaques ultimes pour vaincre vos ennemis

Affrontez des boss puissants dans des combats en plusieurs phases !

Explorez le monde magique et à vous couper le souffle de l’Amazonie, dessiné à la main

Apprenez et adaptez-vous – chaque run vous emmènera encore plus loin dans l’histoire

Demon Turf (4 novembre)

Le Monde des démons est peuplé de toutes sortes de méchants… La plupart sont regroupés en gangs qui se battent pour la domination, chacun dirigé par un gros pas beau.