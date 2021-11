Rift Adventure (Nintendo Switch) – Le test

Développé par GameBrew Studio et édité par QUByte Interactive, Rift Adventure est un jeu d’action et de plate-formes paru sur toutes les plates-formes le 16 septembre 2021. Nous sommes placés dans un univers médiéval en scrolling horizontal. Il a pour but de sensibiliser les jeunes sur la fiscalité.

De l’exploration

Dans un monde où des animaux se tiennent sur leurs pattes arrières et parlent, Aksius (un lapin) et Krinis (une chatte) sont deux explorateurs. Alors qu’ils descendent dans les égouts de la ville, ils tombent sur un sanctuaire d’où sort un fantôme qui enlève Krinis. Aksius décide de partir sauver sa camarade. Il faudra ainsi parcourir vingt niveaux (découpés en deux mondes, dix chacun) avant d’atteindre l’esprit.

Un niveau se compose de plates-formes à franchir, de pièges à éviter, d’ennemis à tuer, et de trésors à trouver. Chaque niveau est faisable en moins de cinq minutes, et nous obtenons un nombre d’étoiles à la fin, noté sur trois. Pour obtenir le maximum d’étoiles, il faudra réussir à compléter le niveau rapidement. La difficulté dans les phases d’exploration est relativement haute, si nous voulons performer pour avoir les trois étoiles, il faudra s’y reprendre à plusieurs fois à cause des coups pris en voulant éviter les ennemis et des pièges qui nous trahissent. A chaque mort, nous recommençons le niveau, avec un temps nul (pour les niveaux de boss [5 ;10 ;15 ;20] il faudra relire les dialogues, nous n’avons pas possibilité de les passer). Le bestiaire est assez limité, dû au fait que les niveaux soient assez petits, nous croisons dans la totalité une dizaine d’ennemis, boss compris. Ce sont généralement des animaux non humanisés (serpent qui rampe, chauve-souris qui vole) ou des monstres créés par le fantôme du début.

Chaque niveau possède également une pièce cachée, qu’il faudra visiter au moins une fois si nous voulons totalement compléter le jeu. (Elles ne sont pas obligatoires mais un coffre est présent sur l’écran de sélection de niveau. Si nous avons trouvé cette salle, le coffre sera ouvert, sinon il sera fermé (sert à voir dans quels niveaux ils ont été oubliés). Il n’y a aucun objet de soin dans les donjons, seulement des pièces d’or et des pierres précieuses. Nous pouvons néanmoins quelques fois trouver un marché noir.

De la gestion

Entre chaque phase d’exploration, notre personnage retourne se reposer en ville. Ici, il peut se soigner, vendre ses pierres précieuses ou acheter de l’équipement et des objets de soin. Les marchants proposent de nouveaux produits en fonction de l’avancé dans le jeu. Les achats au restaurant ainsi qu’à l’armurier sont taxés, ce qui fait que leur prix est gonflé et sert à développer la ville. Un peu plus loin se trouve un marché noir, qui propose les produits sans taxe, donc moins chers, mais sans contribuer à la ville.

La ville a cinq niveaux de prospérité. Les points sont gagnés ou perdus en fonction de l’endroit où les achats sont faits, si nous prenons des produits taxés ou non. Chaque niveau terminé pour la première fois compte pour un tour. (Faire le même niveau plusieurs fois ne fait pas avancer les produits de la ville ni sa prospérité.). Pour chaque niveau, nous pouvons nous faire soigner de dix points de vie à l’hôpital de ville, et avons un garde pour la défendre.

De la protection

Régulièrement, la ville se fera attaquer. Cela se fera à notre retour, nous n’aurons donc pas le temps de faire les boutiques. Les combats se passent sous forme de vague à essuyer. Les ennemis arrivant un par un par un portail à l’entrée de la ville. Si nous venons à bout de cette attaque, nous restons au même niveau de prospérité, sinon nous en perdons un. Pour chaque niveau, un garde est embauché par la ville, et permet de réduire les points de vie des monstres arrivant.

La partie dans la ville est la plus simple, si nous choisissons de payer les taxes, car nous pouvons commencer les phases d’exploration au meilleur de notre forme et avoir de l’aide lors des attaques. De plus, la prospérité monte assez vite, nous commençons au niveau de prospérité moyen 3 et lorsque nous avions passé les quatre premières phases d’exploration, nous étions déjà niveau maximum 5 de prospérité. En achetant toujours auprès des marchants taxés, nous n’avons jamais rencontré de problème d’argent. Nous avons également essayé d’acheter au marché noir, la descente du niveau de prospérité était assez lente. Nous ne ressentons pas assez la valeur de l’argent ou de la taxe.

Côté production

Le jeu est intégralement en anglais (ou en portugais), il n’y a pas de version française, ce qui peut bloquer les joueurs les plus jeunes, public visé ; l’anglais utilisé n’étant pas le plus simple.

Nous sommes sur des graphismes style rétro pixel art pour mobile, assez coloré ; qui est donc en accord avec le public visé : les jeunes sont plus accrochés par des designs simples.

Pour la musique, elle est tout aussi adaptée aux plus jeunes : elle est simple, se répète facilement et le passage en ville permet de ne pas se lasser. Elle est néanmoins plus faible à partir du deuxième monde.

Un tuto est proposé dès le lancement du jeu, lors de la mise en place de l’histoire, les contrôles sont simples.

Nous avons rencontré deux petits bugs : un premier visuel : l’ennemi a disparu en tombant à travers le sol ; l’autre auditif : si pendant le combat du premier boss nous mettons pause pour revenir en ville acheter des objets de soin, son cri reprend lorsque nous sommes en ville.