Les légendes de l’horreur Nemesis et Pyramid Head infectées par le Fléau de Dead by Daylight pour Halloween

Montréal, Canada – 2 novembre 2021 – Dead by Daylight est le seul jeu où les joueurs peuvent incarner les tueurs emblématiques de deux des plus grandes franchises d’horreur : Nemesis de la franchise Resident Evil, de Capcom, et Pyramid Head de la franchise Silent Hill, de Konami. Pour rendre hommage à ces vilains bien-aimés, les créateurs de Dead by Daylight partagent une vidéo dans laquelle les deux tueurs arborent des tenues inédites, exclusives au monde de l’Entité. L’équipe du jeu a choisi le jour le plus terrifiant de l’année pour rappeler à sa communauté que ce n’est que dans la brume qu’ils peuvent affronter ou devenir les tueurs les plus redoutés de l’histoire de l’horreur.

La collection Malédiction consacrée disponible maintenant

La bande-annonce Légendes du Fléau lancée le jour d’Halloween présente les deux icônes de l’horreur avec leurs nouvelles tenues, incluses dans la collection Malédiction consacrée. Percutants et délicieusement tordus, les nouveaux looks sont inspirés par le Fléau, une saison qui amène les fleurs putrides à suinter un mystérieux nectar. Une fois injectés avec ce liquide, les tueurs mutent, et suintent ce sérum à leur tour. Les tenues Fléau Nemesis et Fléau Pyramid peuvent être achetées via la boutique du jeu pour 1 080 cellules d’Ora chacune.

Une Entité, deux légendes

Au cours des cinq dernières années, Dead by Daylight s’est imposé en tant que Panthéon de l’horreur, un jeu où les fans du genre peuvent personnifier leurs légendes favorites, incluant les tueurs des jeux d’horreur incontournables que sont Resident Evil et Silent Hill.

Lancé en juin dernier, le chapitre Resident Evil met en vedette le tueur monstrueux Nemesis. Avec son puissant tentacule, il infecte les survivants, les rendant plus faibles et plus bruyants lorsqu’ils agonisent. Nemesis est également accompagné de zombies insatiables, les premiers personnages contrôlés par intelligence artificielle à entrer dans la brume. Du côté des survivants, le chapitre Resident Evil met en scène les célèbres personnages Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield et Claire Redfield. En plus d’entrer dans la peau de ces héros adorés, les joueurs vivent l’ultime expérience Resident Evil en explorant le commissariat de Raccoon City, une relique décrépie de ce qui fut jadis un monument de justice et l’un des emblèmes de la ville.

Silent Hill a été lancé à l’occasion du quatrième anniversaire du jeu en 2020. Ayant pour toile de fond l’école primaire Midwich, scène d’horreurs indescriptibles, le chapitre confronte la survivante Cheryl Mason au tueur sans pitié Pyramid Head. Connu sous le nom de Bourreau, Pyramid Head est un sadique meurtrier obsédé par l’idée de proférer des punitions par la douleur. Armé d’une énorme lame qu’il traine derrière lui, le Villain est entré dans la brume pour accomplir son devoir infâme. Heureusement, Cheryl n’est pas seule, les joueurs peuvent également explorer l’école primaire Midwich en tant que James Sunderland, Cybil Bennett, Lisa Garland et Alessia Gillespie, autres personnages vedettes de Silent Hill.

La collection Malédiction consacrée est disponible dès maintenant dans la boutique du jeu, tandis que les chapitres Resident Evil et Silent Hill sont disponibles pour 11,99 € et 6,99 € respectivement, sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Stadia, Steam, Windows Store, Xbox One et Xbox Series X|S.