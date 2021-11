Surprise ! The Binding of Isaac Repentance débarque cette semaine !

Annoncé pour consoles depuis sa sortie sur PC en début d’année, l’ultime DLC de The Binding of Isaac arrive enfin dans quelques jours

C’est au travers d’un tweet simple, mais efficace, que Edmund McMillen le créateur du jeu a annoncé que Repentance serait disponible dès ce jeudi 4 Novembre sur toutes les consoles dont la Nintendo Switch

The binding of Isaac: Repentance releases on switch, ps5, ps4 and Xbox series x THIS THURSDAY! ( nov. 4th ) Xbox 1 release not long after as well as retail releases with some special goodies! pic.twitter.com/H9OSsSqShJ

— 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) November 2, 2021