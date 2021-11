Ultra Age (Nintendo Switch) – Le test

Si vous êtes de ceux qui attendent impatiemment Bayonetta 3 ou encore un éventuel portage de Nier Automata, alors le jeu Ultra Age est peut être fait pour vous. Mais qu’est-ce que c’est que ce titre beat’em all mélangeant les titres cultes comme Devil May Cry ou encore Nier Automata. Jeu indépendant Coréen sorti sur PS4 et Switch au prix de 29€99, vaut-il le coup de craquer et saura-t-il se démarquer de ses aînés, réponse dans ce test.

Un semblant d’histoire

Le jeu Ultra Age se déroule sans étonnement dans un univers de science-fiction, dans lequel, encore une fois, bien évidemment, les ressources chères à notre survie sont devenues très insuffisantes suite à la chute d’un météore. Suite à ce terrible incident, l’humanité s’est scindée en deux groupes, l’un est parti dans l’espace pour tenter de le coloniser, tandis que l’autre est resté sur terre dans une installation appelée le Refuge. Suite à un incident sur notre fameuse planète bleue, Age, le personnage que l’on va incarner, revient sur terre en espérant trouver une solution au problème afin de sauver notre chère et tendre planète. Bien entendu, notre parcours sera semé d’embûches, d’ennemis à dézinguer et de quelques retournements de situation.

Bon, soyons honnête tout de suite, le scénario part d’un bon postulat, mais celui-ci n’est pas vraiment mis en avant. On ne comprend pas toujours les enjeux de l’aventure notamment dans la première partie du jeu, et donc à réellement s’investir dans celle-ci. La faute a un background de base intéressant mais, ici, mal utilisé. On passera donc très vite sur le scénario, même si de temps en temps quelques cinématiques viendront étayer un peu notre soif de savoir sur cet univers qui nous est dépeint. Ces quelques moments donneront, alors, droit à un peu d’éclairage sur notre mission tout en y apportant à de trop rares moments un intérêt particulier. En bref, nous avons vraiment du mal à nous immerger dans cette histoire qui vient lorgner du côté du très estimé Nier Automata sans jamais vraiment l’égaler. De plus, notre protagoniste a le charisme d’une moule, il nous est donc difficile de s’y attacher. Il en sera de même pour les trop rares autres protagonistes malgré quelques-uns qui auraient mérité plus de présence et qu’on en sache plus sur eux. On vous laissera pour cela juger et voir par vous-même pour ne pas non plus vous spoiler tout cela.

Le combat c’est ce qu’il y a de mieux

Mais bon, soyons franc, nous n’attendons pas non plus qu’un beat’em all nous époustoufle avec son scénario, ce que nous en attendons le plus c’est bien évidemment un gameplay solide et accrocheur. Là-dessus, Ultra Age réussit plutôt bien. Le personnage se manie facilement et rapidement, et nous enchaînons les combos sans trop de difficultés.

Pour combattre, nous avons en notre possession plusieurs lames, six au total, avec chacune ses spécificités et ses combos. Chaque lame aura son type d’ennemis privilégié et lui fera plus ou moins de dégâts, en sachant cela nous utiliserons l’arme adéquate pour nous défaire de nos assaillants. Mais bien sûr, pour corser un peu le tout, ses fameuses lames s’épuisent à force d’être manié et deviennent donc par conséquent, moins puissantes voir même inutilisable. Pour remédier à cela, nous aurons sur notre chemin des cristaux qui serviront à recharger nos précieuses épées, et même à les améliorer. Oui, le jeu nous propose une petite composante RPG plutôt sympa à défaut d’être excellente.

Ainsi, il nous sera donc possible d’améliorer via des morceaux de cristaux et autres ingrédients non seulement nos armes, mais aussi nos compétences. Comme par exemple effectuer une esquive après notre double saut, faire plus de dégâts en utilisant notre grappin, améliorer notre régénération de santé et autres domaines. Voilà donc une partie RPG intéressante et plutôt complète pour un jeu de cet acabit.

Pour en revenir à nos armes, il nous sera donc possible de les améliorer, que ce soit au niveau des dégâts ou même des combos. Oui, bien sûr, nous pouvons bien entendu effectuer des combos, nous sommes tout de même dans un beat’em all. Ces derniers sont d’ailleurs simples à utiliser et peuvent généralement se finir par des finish moves assez stylés ou il nous suffira juste d’appuyer sur le bouton adéquat pour le lancer et en mettre plein la face à notre ou nos ennemis.

De plus, nous aurons notamment la possibilité d’utiliser notre grappin pour nous rapprocher encore plus rapidement d’eux et par la même occasion infliger de lourds dégâts à nos assaillants. Justement, parlons-en d’eux, nous aurons le droit à des robots, des animaux plus gros que la normale et apparemment modifiés avec le temps passé et à des boss. Bon, clairement, il y a un manque de variété dans tout ça, mais on prend quand même notre pied à les éclater avec nos combos bien placés.

Pour ce qui est des boss, certains vont bien entendu sortir du lot, mais la plupart seront un poil trop classiques. Néanmoins, ils resteront quand même un bon challenge et il faudra tout de même être préparé pour les affronter, il en est d’ailleurs de même pour les ennemis lambda.

Une petite dimension rogue-lite

Autre subtilité du jeu, les améliorations de stats. Ici, pas de montée de niveaux, juste des cristaux à ramasser pour améliorer notre santé, nos dégâts ou encore notre résistance. Rien de bien folichon dans tout cela, mais il faudra tout de même faire attention à ses stats, car si certains nous octroient bien entendu plus de points, d’autres sont un peu plus faibles et donc, par conséquent nous en enlèvent. Il est donc primordial d’être attentif à ce que l’on ramasse et ne pas être trop gourmand au risque de baisser nos stats et de nous faire allumer par un pauvre ennemi lambda. Sachant que lorsque l’on mord la poussière nous revenons au dernier point de contrôle souvent éloigné de notre décès prématuré et qu’il nous faudra une fois de plus couper en rondelles les ennemis qui seront réapparus sur notre chemin. Dans notre malheur, nous garderons tout de même ce que nous avons récolté lors de nos précédents combats rendant alors le jeu moins punitif.

Autre petite subtilité du titre même si trop peu exploité, la mécanique de temps. Il nous est, en effet, possible de manier le temps si notre jauge nous le permet bien entendu. Cela permet de réinitialiser les cristaux afin de farmer un tant soit peu mais aussi de faire repoper les ennemis, ce qui encore une fois nous permettra de farmer. Pour finir sur nos ennemies, sachez que ces derniers, à l’instar des salles visitées seront parfois différents d’une partie à une autre. Un petit effet aléatoire non-négligeable car, apportant un peu de diversité dans un jeu un peu trop répétitif. Et répétitif c’est bien le mot adéquat pour les environnements. Ces derniers se ressemblent un peu, et il est dommage de passer beaucoup de notre temps dans des infrastructures manquant quelque peu d’âme et d’intérêts.

Jeu indépendant mais bon

Passons à la dernière étape de notre test, les graphismes et la bande-son. Pour ce qui est de la partie graphisme, loin d’être moche, celle-ci est tout de même un tant soit peu en dessous de ce que l’on espère voir sur Switch. Néanmoins, il est tout de même bon de rappeler que nous sommes face à un jeu indépendant et que par conséquent, le titre s’en sort plutôt bien. Le jeu sera d’ailleurs plus agréable en portable qu’en docké. Celui-ci proposant des graphismes un poil plus grossier, mais rien de vraiment perturbant. Pour ce qui est de la bande son, même constat, celle-ci est classique pour ce genre de jeu. Une musique rock et punchy collant à l’ambiance. Il est aussi à noter que le jeu possède des doublages anglais et japonais et que les textes sont intégralement traduits en français. Un plus non-négligeable pour un jeu indépendant qui ne demande et mérite que d’être connu. Enfin pour finir, la durée de vie qui peut, malheureusement, décevoir, comptez à peu près une dizaine d’heure pour voir le bout. Pour un jeu proposé à 29€99, cela peut faire un peu court.