Nacon mis à l’honneur lors de l’AG French Direct

Trois nouvelles vidéos ont été présentées lors de cette soirée dédiée à la création française

Lesquin, le 3 novembre 2021 – A l’occasion de l’AG French Direct, événement en ligne organisé par le site ActuGaming, NACON a eu le plaisir de dévoiler des vidéos exclusives pour 3 de ses productions francophones : Session, Roguebook, et Vampire: The Masquerade – Swansong.

Disponible en accès anticipé sur Steam et sur les consoles Xbox, Session a montré dans un teaser le contenu à venir de sa prochaine grande mise à jour. Au programme : la disponibilité du célèbre spot de skate Jerome Avenue Banks à New York, la possibilité d’incarner 3 skaters (Antiferg, Mark Appleyard et Billy Marks), le mode réalisateur pour filmer les plus belles figures et 4 nouveaux modèles de personnage. La mise à jour sera effective en février 2022, avec d’autres surprises.

Roguebook est loin d’avoir joué sa dernière carte ! Disponible sur PC, le jeu accueille une nouvelle mise à jour : les gemmes flash. Ces gemmes à usage unique peuvent être intégrées à vos cartes pendant les combats, octroyant pendant un tour un bonus surpuissant capable de changer le cours de la bataille. De nouveaux ennemis et événements narratifs ont également été ajoutés pour cette update. Enfin, la date de sortie sur consoles a été dévoilée : Roguebook sera disponible sur ces supports en février 2022.

Après la révélation ces derniers mois des 3 héros qu’incarneront les joueurs dans Vampire: The Masquerade – Swansong, cette nouvelle vidéo s’attarde sur la bande originale du jeu, et plus particulièrement son compositeur : Olivier Deriviere. Il y aborde son processus créatif pour des thèmes de chacun des héros. Le sens de la justice et de l’honneur de Galeb, la tendresse de Leysha pour sa fille, l’envie de liberté d’Emem et son statut de reine de la nuit… Olivier Deriviere a puisé son inspiration dans le background de ces personnages pour leur créer un univers musical unique.

—

Session est une simulation authentique et réaliste à destination des passionnés de skateboard. L’univers de Session célèbre l’âge d’or de ce sport et retranscrit fidèlement la créativité, la culture la folie de celui-ci tel qu’il a été popularisé dans les années 90s. Doté d’une physique réaliste, le jeu propose un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick ».

Développé par Abrakam Entertainment et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The GatheringTM, Roguebook est un roguelike deckbuilder prenant place dans le monde féérique de Faeria. Le jeu invite les joueurs à constituer une équipe de 2 héros parmi les 4 disponibles et à affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit dont l’existence menace tous les êtres vivants.

Adapté de la 5ème édition de Vampire : La Mascarade, Vampire: The Masquerade – Swansong est un RPG narratif où le joueur incarne 3 vampires appartenant chacun à un clan différent de la Camarilla, la société secrète qui rassemble la plupart des vampires. Evoluant à travers leurs destins liés, le joueur doit confronter les différents points de vue de ses personnages pour démêler le vrai du faux. Entre rumeurs de complots, de meurtres et de luttes de pouvoir, le joueur doit protéger son clan, découvrir la vérité et surtout faire respecter la Mascarade, la loi vampirique qui dissimule l’existence des créatures de la nuit aux humains.

—

Session est disponible en accès anticipé sur Steam et les consoles Xbox.

Le jeu arrivera dans sa version finale en été 2022 sur PC, PlayStation ® 4, PlayStation ® 5,

Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM

Roguebook est maintenant disponible sur PC. Le jeu arrivera en février 2022 sur PlayStation ® 4, PlayStation ® 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM

Vampire: The Masquerade – Swansong sortira sur PC (Epic Games Store) et consoles en février 2022.