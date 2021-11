Bilan financier Nintendo du 2eme trimestre 2021: avec la Switch, tous les feux sont au vert

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Aujourd’hui, Nintendo a publié ses résultats financiers de novembre 2021 pour le premier semestre fiscal (avril-septembre) de l’année en cours terminé le 30 septembre 2021, soit quelques jours avant la sortie de la OLED.

– Ventes nettes pour cette période – 624,2 milliards de yens.

– Bénéfice d’exploitation pour cette période – 219,9 milliards de yens

– Bénéfice ordinaire pour cette période : 236,2 milliards de yens.

– Total console Switch : 92,87 millions

– Total des jeux Switch : 681,00 millions

– Ventes globales de Switch pour cette période : 8,28 millions

– Ventes de Switch standard pour cette période : 6,45 millions

– Ventes de Switch Lite sur cette période – 1,82 millions

– Smartphone, revenus liés à la propriété intellectuelle, etc. pour cette période – 25,5 millions de yens

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2021, les ventes des titres Nintendo Switch sortis au cours de cet exercice ont toutes affiché une forte croissance. Par exemple, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD s’est vendu à 3,60 millions d’exemplaires, New Pokémon Snap s’est vendu à 2,19 millions d’exemplaires et Mario Golf : Super Rush s’est vendu à 1,94 million d’exemplaires. En outre, les titres sortis au cours des exercices précédents ont également continué à se vendre bien et ont contribué à la croissance globale des ventes de jeux, avec Mario Kart 8 Deluxe vendu à 3,34 millions d’exemplaires (pour des ventes cumulées de 38,74 millions d’exemplaires), et Animal Crossing : New Horizons se sont vendus à 2,22 millions d’exemplaires (pour des ventes cumulées de 34,85 millions d’exemplaires). Les ventes de titres d’autres éditeurs ont également continué à progresser régulièrement, portant à 18 le nombre total de titres millionnaires en ventes au cours de cette période, y compris les titres de ces autres éditeurs. Au cours de l’exercice précédent, la sortie en mars 2020 d’Animal Crossing : New Horizons a entraîné une augmentation significative des ventes de consoles et de jeux, de sorte que par rapport à la même période de l’année dernière, les ventes unitaires ont diminué pour le matériel et les logiciels. Par conséquent, les ventes hardware ont totalisé 8,28 millions d’exemplaires (soit une baisse de 34,0 % en glissement annuel), et les ventes de jeux ont totalisé 93,89 millions d’exemplaires (soit une baisse de 6,3 % en glissement annuel).

En ce qui concerne notre activité numérique pour les plateformes de jeux vidéo dédiées, les logiciels à télécharger pour la Nintendo Switch et les abonnements à Nintendo Switch Online se sont bien vendus, mais les ventes de versions téléchargeables ont diminué, ce qui a conduit à des ventes numériques de 144,2 milliards de yens (une diminution de 15,9 % en glissement annuel). Pour l’activité mobile, de nombreux consommateurs ont continué à apprécier les titres sortis au cours des exercices précédents. Les revenus des redevances sont restés stables, de sorte que nos revenus liés à la propriété intellectuelle pour les téléphones mobiles ont atteint 25,5 milliards de yens (soit une baisse de 4,6 % en glissement annuel).

En conséquence, le chiffre d’affaires net a atteint 624,2 milliards de yens, les ventes à l’étranger représentant 488,7 milliards de yens, soit 78,3 % du total. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 219,9 milliards de yens, le bénéfice ordinaire à 236,2 milliards de yens et le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère à 171,8 milliards de yens.

La famille des consoles Nintendo Switch a accueilli un nouveau membre en octobre avec la sortie de la Nintendo Switch – OLED.

Modèle équipé d’un écran OLED éclatant, offrant aux consommateurs une autre option de modèle pour mieux répondre à leurs préférences et à leur style de vie.

préférences et leur style de vie. Nous avons pour objectif de transmettre l’attrait du trio matériel composé de la Nintendo Switch, de la Nintendo Switch Lite et de la Nintendo Switch – OLED Model afin de développer davantage les ventes. En ce qui concerne les logiciels, Metroid Dread et Mario Party Superstars sont tous deux sortis en octobre, et les sorties à venir comprennent Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl (novembre), Big Brain Academy : Brain vs. Brain (décembre) et Pokémon Legends : Arceus (janvier). Il existe également une grande variété de titres attrayants d’autres éditeurs de logiciels dont la sortie est prévue. Et en plus des nouveaux titres, nous nous efforcerons de renforcer les ventes des titres populaires déjà sortis. Nous travaillons également à dynamiser la plateforme en améliorant notre service Nintendo Switch Online. Un nouveau plan d’abonnement appelé Nintendo Switch Online + Expansion Pack offre aux membres l’accès non seulement aux services de base mais aussi aux titres Nintendo 64 et autres, ainsi qu’au contenu additionnel payant pour Animal Crossing : New Horizons.

Dans notre activité mobile, nous avons collaboré avec Niantic pour développer une nouvelle application mettant en scène Pikmin pour les appareils intelligents, appelée Pikmin Bloom. L’application a été lancée par Niantic, dans le cadre d’une distribution progressive débutant à la fin du mois d’octobre. Nous allons concentrer nos efforts sur l’encouragement d’un plus grand nombre de consommateurs à continuer de prendre plaisir à jouer à cette application, ainsi qu’aux autres applications que nous avons déjà lancées.

En ce qui concerne le risque commercial, l’impact prolongé de COVID-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs crée un état d’incertitude continue, avec la possibilité d’un impact futur sur la production et l’expédition. Bien que ces risques et d’autres risques imprévus existent, nous continuons à prendre toutes les mesures nécessaires dans la conduite des affaires.

La Nintendo Switch Lite continu d’être considéré comme un modèle en supplément avec une part de marché assez marginale (18%).

Le top LTD des ventes de jeux sur Nintendo Switch en First Party :

– Mario Kart 8 Deluxe – 38.74 millions

– Animal Crossing: New Horizons – 34.85 millions

– Super Smash Bros. Ultimate – 25.71 millions

– Zelda: Breath of the Wild – 24.13 millions

– Pokemon Sword/Shield – 22.64 millions

– Super Mario Odyssey – 21.95 millions

– Super Mario Party – 16.48 millions

– Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 13.83 millions

– Splatoon 2 – 12.68 millions

– Ring Fit Adventure – 12.21 millions

– New Super Mario Bros. U Deluxe – 11.48 millions

– Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 7.45 millions

– Zelda: Skyward Sword HD – 3.60 millions

– New Pokemon Snap – 2.19 millions

– Mario Golf: Super Rush – 1.94 million

– Miitopia – 1.37 million

Les chiffres de ventes des principales séries Nintendo (source @pierre485_) :

Top des ventes des meilleures ventes de l’histoire de Nintendo:

Grâce aux derniers résultats financiers de Nintendo, nous disposons du dernier calendrier des sorties de la société. Il met en évidence les projets à venir, tant du point de vue des fabricants que des tiers.

Dans l’ensemble, il n’y a pas beaucoup de surprises. Bayonetta 3, qui est enfin apparu dans le dernier Nintendo Direct, a maintenant sa propre fenêtre de lancement en 2022. Zelda : Breath of the Wild 2 et Splatoon 2 sont naturellement prévus pour cette même période.

